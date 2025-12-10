Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Популярний російський телеведучий Андрій Малахов багато років не показує публічно, як виглядає його єдиний син Олександр.
Андрій Малахов (фото з відкритих джерел)
Водночас російським пропагандистським медіа вдалося зняти хлопчика під час відкриття новорічної льодової ковзанки в терористичній Росії. На захід Олександра привів його дід.
Після того, як терористична Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Андрій Малахов не зробив жодної публічної заяви, обравши мовчання. Втім, у межах програми "Малахов" він присвятив кілька ефірів історіям учасників так званої СВО.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те що 16-річний Фома, син російського актора Павла Баршака, виявився повністю паралізованим.Як стверджують російські пропагандистські ресурси, підліток відчув різке погіршення самопочуття у травні — просто під час навчального дня його тіло паралізувало. Сам Павло Баршак довго не коментував ситуацію, але згодом поділився деталями. Його синові нині 16 років, він зростав здоровою дитиною і не мав серйозних захворювань, поки навесні раптово не стикнувся з проблемами з координацією — фактично перестав нормально пересуватись і тримати рівновагу.