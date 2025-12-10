У РФ сфотографували сина відомого ведучого в РФ, якого ховали від публіки

Популярний російський телеведучий Андрій Малахов багато років не показує публічно, як виглядає його єдиний син Олександр.

Андрій Малахов (фото з відкритих джерел)

Водночас російським пропагандистським медіа вдалося зняти хлопчика під час відкриття новорічної льодової ковзанки в терористичній Росії. На захід Олександра привів його дід.

"Дідусь Вітя обожнює 8-річного Сашка. До речі, це перше публічне фото сина Малахова. З незрозумілих причин хлопчика намагалися приховувати від папараці", – зазначають росЗМІ.

Після того, як терористична Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Андрій Малахов не зробив жодної публічної заяви, обравши мовчання. Втім, у межах програми "Малахов" він присвятив кілька ефірів історіям учасників так званої СВО.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те що 16-річний Фома, син російського актора Павла Баршака, виявився повністю паралізованим.

Як стверджують російські пропагандистські ресурси, підліток відчув різке погіршення самопочуття у травні — просто під час навчального дня його тіло паралізувало. Сам Павло Баршак довго не коментував ситуацію, але згодом поділився деталями. Його синові нині 16 років, він зростав здоровою дитиною і не мав серйозних захворювань, поки навесні раптово не стикнувся з проблемами з координацією — фактично перестав нормально пересуватись і тримати рівновагу.

"Його забрали додому, а вранці він не зміг встати з ліжка. Зараз він не може рухатися і вставати, не відчуває нічого від грудей. У Морозівській лікарні підтвердилося, що це мієліт (запальний процес, який зачіпає як сіру, так і білу речовину спинного мозку — недуга ця дуже рідкісна, не більше п'яти випадків на мільйон осіб). Там він пробув півроку, його лікували, але не допомогло", — зізнався Павло Баршак.

