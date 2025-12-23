Родившийся в Украине советский и российский актер театра и кино, а также поэт-песенник Николай Денисов скончался в террористической России 19 декабря в возрасте 80 лет. Он появился на свет в Киеве, однако в течение последних четырех лет сохранил молчание, когда оккупанты наносили удары по его родному городу. О смерти артиста сообщили на портале "Кино-театр.ру".

Николай Денисов (фото из открытых источников)

Сообщается, что русский актер и поэт похоронят рядом с его женой.

Денисов был известен благодаря участию в российских сериалах, в частности "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь", "Искатель", "Морозова-2" и других телевизионных проектах.

Кроме работы в кино и театре он активно занимался поэтическим творчеством. Денисов писал тексты песен для исполнителей, ныне поддерживающих путинский преступный режим. В частности, его песни входили в репертуар Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Как драматург Николай Денисов создавал либретто для популярных мюзиклов, относившихся как в России, так и за ее пределами. Он неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года".

В начале октября этого года артист отметил свой юбилей – ему исполнилось 80 лет.

Российский режиссер Павел Тихомиров, поддерживавший дружеские отношения с Денисовым, отметил, что смерть актера стала для него неожиданностью.

"Мы буквально несколько дней назад общались, у него все было здорово, никаких симптомов, признаков... А в ночь на 20 декабря его не стало", — рассказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в террористической России сообщили о смерти народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого. По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, актер скончался в возрасте 66 лет. Сведения о его смерти подтвердили родственники. Накануне в СМИ регулярно появлялись сообщения о серьезных проблемах со здоровьем артиста.

В частности, говорилось, что в последнее время Лобоцкий якобы боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, опухоль у него была обнаружена после обращения к врачам с жалобами на боль в грудной клетке. Сообщалось, что в 2024 году актеру удалили часть легкого из-за периферического рака, однако впоследствии заболевание якобы распространилось и на другие органы.