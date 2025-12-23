У РФ помер відомий поет і актор, який народився у Києві: що сталося

Народжений в Україні радянський і російський актор театру та кіно, а також поет-пісняр Микола Денисов помер у терористичній Росії 19 грудня у віці 80 років. Він з’явився на світ у Києві, однак протягом останніх чотирьох років зберіг мовчання, коли окупанти завдавали ударів по його рідному місту. Про смерть артиста повідомили на порталі "Кино-театр.ру".

Микола Денисов (фото з відкритих джерел)

Повідомляється, що російського актора і поета поховають поруч із його дружиною.

Денисов був відомий завдяки участі в російських серіалах, зокрема "Вулиці розбитих ліхтарів", "Забійна сила", "Глухар", "Шукач", "Морозова-2" та інших телевізійних проєктах.

Окрім роботи в кіно і театрі, він активно займався поетичною творчістю. Денисов писав тексти пісень для виконавців, які нині підтримують путінський злочинний режим. Зокрема, його пісні входили до репертуару Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова.

Як драматург Микола Денисов створював лібрето для популярних мюзиклів, що ставилися як у Росії, так і за її межами. Він неодноразово ставав лауреатом фестивалю "Пісня року".

На початку жовтня цього року артист відзначив свій ювілей — йому виповнилося 80 років.

Російський режисер Павло Тихомиров, який підтримував дружні стосунки з Денисовим, зазначив, що смерть актора стала для нього несподіванкою.

"Ми буквально кілька днів тому спілкувалися, у нього все було чудово зі здоров'ям, жодних симптомів, ознак... А в ніч на 20 грудня його не стало", — розповів він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у терористичній Росії повідомили про смерть народного артиста РФ Анатолія Лобоцького. За інформацією російського пропагандистського агентства ТАСС, актор помер у віці 66 років. Відомості про його смерть підтвердили родичі. Напередодні в медіа регулярно з’являлися повідомлення про серйозні проблеми зі здоров’ям артиста.

Зокрема, йшлося про те, що останнім часом Лобоцький нібито боровся з онкологічним захворюванням. За даними ЗМІ, пухлину у нього виявили після звернення до лікарів зі скаргами на біль у грудній клітці. Повідомлялося, що у 2024 році акторові видалили частину легені через периферичний рак, однак згодом захворювання нібито поширилося й на інші органи.