В террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Всеволода Шиловского. Кинодеятель скончался в возрасте 87 лет.

Всеволод Шиловский (фото из открытых источников)

По данным пропагандистского ресурса Стархит, в творчестве Шиловского более 150 ролей в фильмах и телесериалах. Среди самых известных его работ — "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Дело чести", "Естественный отбор", "Трюкачи", "Сыщики" и многие другие.

По причине смерти стало известно, что весной после медицинского обследования у Всеволода Шиловского диагностировали рак. Об этом знали только самые близкие люди, ведь режиссер театра и кино не хотел распространять информацию о болезни и до конца продолжал свою работу. "Причина смерти Всеволода Николаевича – онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли", – сообщил инсайдер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России внезапно скончался известный актер – звезда кино и сериалов. На 69 году жизни в России скончался известный актер, звезда многочисленных фильмов и сериалов – Владимир Симонов.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы его жизни были осложнены серьезными проблемами с сердцем. У артиста диагностировали гипертоническую болезнь, которая могла вызвать инфаркт или внезапную остановку сердца. Несмотря на опасный диагноз, Симонов до последнего оставался преданным сцене и продолжал выступать в родном театре.

"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", — отметили коллеги из театра имени Вахтангова, где он работал.

