logo

BTC/USD

90153

ETH/USD

3022.31

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона В РФ скончался популярный советский актер и режиссер
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

На счету Шиловского более 150 работ в кино и сериалах

26 ноября 2025, 23:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Всеволода Шиловского. Кинодеятель скончался в возрасте 87 лет.

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

Всеволод Шиловский (фото из открытых источников)

По данным пропагандистского ресурса Стархит, в творчестве Шиловского более 150 ролей в фильмах и телесериалах. Среди самых известных его работ — "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Дело чести", "Естественный отбор", "Трюкачи", "Сыщики" и многие другие.

По причине смерти стало известно, что весной после медицинского обследования у Всеволода Шиловского диагностировали рак. Об этом знали только самые близкие люди, ведь режиссер театра и кино не хотел распространять информацию о болезни и до конца продолжал свою работу. "Причина смерти Всеволода Николаевича – онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли", – сообщил инсайдер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России внезапно скончался известный актер – звезда кино и сериалов. На 69 году жизни в России скончался известный актер, звезда многочисленных фильмов и сериалов – Владимир Симонов.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы его жизни были осложнены серьезными проблемами с сердцем. У артиста диагностировали гипертоническую болезнь, которая могла вызвать инфаркт или внезапную остановку сердца. Несмотря на опасный диагноз, Симонов до последнего оставался преданным сцене и продолжал выступать в родном театре.

"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", — отметили коллеги из театра имени Вахтангова, где он работал.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости