Лиля Воробьева
В террористической России сняли новое шоу, существенно отличающееся от других телевизионных проектов.
Шоу Звезды под капельницей (фото из открытых источников)
Подчеркивая масштабную социальную проблему страны, там была создана программа о людях с зависимостями – алкоголизмом и наркоманией. На сайте проекта отмечается, что "Звезды под капельницей" – это антиалкогольное социальное реалити, в котором известные лица, которые не смогли самостоятельно справиться со своими зависимостями, отправляются в специальный селебрити-рехаб.
Кто участвует в "Звездах под капельницей"
Участники этого антиалкогольного проекта известны своими скандальными проделками и припухшими лицами даже украинцам. В частности, в шоу приняли участие бывший киевлянин и путинист Никита Джигурда, его близкая подруга, российская балерина и поклонница режима Анастасия Волочкова, Маша Малиновская, Рома Жолудь, участница шоу "Пацанки" Хофманнита (Анна Михеева), блогер Осипова ("Доярка из Хацапетовки").
Интересно, что Волочкова и Джигурда покинули проект почти сразу. Уже в первом выпуске участникам устроили алкогольные соблазны в виде громкой вечеринки, а на следующее утро заставили посмотреть на последствия того, что произошло и как это повлияло на их организм.
Параллельно часть знаменитостей раскритиковала шоу, считая его "издевательством над больными людьми".
Напомним, сообщал, в каком состоянии в шоу попал радикальный поклонник Путина Джигурда. Он не держался на ногах, шатался, вел себя неадекватно и выглядел полностью опустошенным.
Также "Комментарии" писали о том, что из ирка некогда популярного российского фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова, которая обычно не дает интервью и пытается держаться подальше от шоу и телевизионных проектов, рассказала о тяжелой болезни своего сына.
Как отмечают российские пропагандистские СМИ, актриса в течение многих лет боролась с алкогольной зависимостью после того, как узнала диагноз ребенка.