В террористической России сняли новое шоу, существенно отличающееся от других телевизионных проектов.

Шоу Звезды под капельницей (фото из открытых источников)

Подчеркивая масштабную социальную проблему страны, там была создана программа о людях с зависимостями – алкоголизмом и наркоманией. На сайте проекта отмечается, что "Звезды под капельницей" – это антиалкогольное социальное реалити, в котором известные лица, которые не смогли самостоятельно справиться со своими зависимостями, отправляются в специальный селебрити-рехаб.

"Они прервут гастроли, съемки и привычную жизнь, чтобы под руководством опытного нарколога и его команды пройти полный курс реабилитации", – говорится в описании.

Кто участвует в "Звездах под капельницей"

Участники этого антиалкогольного проекта известны своими скандальными проделками и припухшими лицами даже украинцам. В частности, в шоу приняли участие бывший киевлянин и путинист Никита Джигурда, его близкая подруга, российская балерина и поклонница режима Анастасия Волочкова, Маша Малиновская, Рома Жолудь, участница шоу "Пацанки" Хофманнита (Анна Михеева), блогер Осипова ("Доярка из Хацапетовки").

Интересно, что Волочкова и Джигурда покинули проект почти сразу. Уже в первом выпуске участникам устроили алкогольные соблазны в виде громкой вечеринки, а на следующее утро заставили посмотреть на последствия того, что произошло и как это повлияло на их организм.

Параллельно часть знаменитостей раскритиковала шоу, считая его "издевательством над больными людьми".

Напомним, сообщал, в каком состоянии в шоу попал радикальный поклонник Путина Джигурда. Он не держался на ногах, шатался, вел себя неадекватно и выглядел полностью опустошенным.

Также "Комментарии" писали о том, что из ирка некогда популярного российского фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова, которая обычно не дает интервью и пытается держаться подальше от шоу и телевизионных проектов, рассказала о тяжелой болезни своего сына.

Как отмечают российские пропагандистские СМИ, актриса в течение многих лет боролась с алкогольной зависимостью после того, как узнала диагноз ребенка.



"Четыре года назад сыну поставили диагноз — сахарный диабет первого типа. В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию. Сын тяжело принимает эту больку. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: "Мама, когда я буду здоров?" Я ответила ему: "Никогда". Из-за стресса за год я набрала 30 килограммов, даже не заметив этого.