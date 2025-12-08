У РФ знімають шоу, де будуть публічно лікувати зірок-алкоголіків: хто бере участь

У терористичній Росії зняли нове шоу, яке суттєво відрізняється від інших телевізійних проєктів.

Шоу Зірки під крапельницею (фото з відкритих джерел)

Підкреслюючи масштабну соціальну проблему країни, там створили програму про людей із залежностями – алкоголізмом і наркоманією. На сайті проєкту зазначається, що "Зірки під крапельницею" – це антиалкогольне соціальне реаліті, у якому відомі особи, які не змогли самостійно впоратися зі своїми залежностями, вирушають до спеціального селебріті-рехабу.

"Вони перервуть гастролі, зйомки і звичне життя, щоб під керівництвом досвідченого нарколога і його команди пройти повний курс реабілітації", – йдеться в описі.

Хто бере участь у "Зірках під крапельницею"

Учасники цього антиалкогольного проєкту відомі своїми скандальними витівками та припухлими обличчями навіть українцям. Зокрема, у шоу взяли участь колишній киянин і путініст Микита Джигурда, його близька подруга, російська балерина та прихильниця режиму Анастасія Волочкова, Маша Маліновська, Рома Жолудь, учасниця шоу "Пацанки" Хофманніта (Анна Міхєєва), блогерки Діана Астер і ГАБАР, а також акторка Євгенія Осипова ("Доярка з Хацапетівки").

Цікаво, що Волочкова і Джигурда покинули проєкт майже одразу. Уже в першому випуску учасникам влаштували алкогольні спокуси у вигляді гучної вечірки, а наступного ранку змусили подивитися на наслідки того, що сталося та як це вплинуло на їхній організм.

Паралельно частина знаменитостей розкритикувала шоу, вважаючи його "знущанням над хворими людьми".

Нагадаємо, повідомляв, у якому стані до шоу потрапив радикальний прихильник Путіна Джигурда. Він не тримався на ногах, хитався, поводився неадекватно і виглядав повністю спустошеним.

Також "Коментарі" писали про те, що зірка колись популярного російського фільму "Доярка з Хацапетівки" Євгенія Осипова, яка зазвичай не дає інтерв’ю та намагається триматися подалі від шоу й телевізійних проєктів, розповіла про тяжку хворобу свого сина.

Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, акторка протягом багатьох років боролася з алкогольною залежністю після того, як дізналася про діагноз дитини.



"Чотири роки тому синові поставили діагноз — цукровий діабет першого типу. У перший рік ми чотири рази лежали в реанімації просто через незнання. Син важко приймає цю болячку. Пам’ятаю, як ішли з ним до лікаря, він каже: “Мамо, коли я буду здоровим?” Я відповіла йому: “Ніколи”. Через стрес за рік я набрала 30 кілограмів, навіть не помітивши цього. Я жила у внутрішньому пеклі", — зізналася Осипова в першому за довгі роки телевізійному інтерв’ю Андрію Малахову.