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В РФ заявили, что Лобода выступила с россиянами на корпоративе в Дубае: певица ответила

Россияне уверяют, что Лобода исполняла песни на русском языке

сегодня, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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По утверждению российской телеведущей Елены Жигаловой, певица из Украины Светлана Лобода выступала на корпоративе в Дубае. На этом мероприятии выступили певцы из РФ — иллюзионист Александр Белов и исполнитель Араш.

В РФ заявили, что Лобода выступила с россиянами на корпоративе в Дубае: певица ответила

Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Елена Жигалова рассказала, что звезда из Украины пела свои русскоязычные хиты. Певица подтверждает это сообщение — она исполняла собственные российские хиты. Но, как сказала Лобода, предоставляя комментарий представителю " МУЗВАР ", на мероприятии граждан РФ не было.


Как утверждает певица, каждый заказ тщательно проверяют ее менеджеры, если заказ о выступлении на корпоративные сделали жители РФ или кто-то другой, поддерживающий войну в Украине, Лобода отказалась бы от приглашения.

"Заказчиком состоявшегося в Дубае концерта Светланы Лободы 15 октября была гражданка Казахстана, поклонница Светланы. Состав каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной ", – сказала певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лобода открыла центр помощи пострадавшим . Певица рассказала, что ей каждый день пишут люди, пережившие настоящий ужас. Она призналась, что плачет, читая эти письма. Поэтому она решила, что не может стоять в стороне и хочет помочь. Для того чтобы помочь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ, Лобода решила открыть психологический центр помощи для всех, кому она нужна.

Кроме того, артистка сообщила, что вместе со своей командой открыла чат-бот в Telegram. Именно туда могут написать все люди, желающие получить психологическую помощь.



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