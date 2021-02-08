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Умерла актриса из Звездных войн

Знаменитость умерла от редкого заболевания

сегодня, 08:54
Автор:

Мокрик Анастасия

Стало известно о смерти австралийской актрисы и поп-певицы Триши Нобл. Сердце знаменитости перестало биться на 76-ом году жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Умерла актриса из Звездных войн

Умерла актриса Триша Нобл - фото: из открытых источников

По информации источника, причиной смерти звезды стало редкое онкологическое заболевание – мезотелиома. Триша боролась с этим недугом на протяжении 18 месяцев. Однако медицина оказалась бессильной перед  лицом этой страшной болезни. Нобл умерла за несколько дней до своего 77-летия.

Актриса родилась в 1944 году в семье известного комика и певицы. Родители назвали дочь Пэтси Энн Ноубл. В 1965 году Нобл начала свою телевизионную карьеру, а к 1967 году она стала использовать сценический псевдоним Триша Нобл. В 1970 году знаменитость переехала в Соединенные Штаты и играла роли в различных телесериалах, включая "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Коломбо", "Баретта", "Макмиллан и жена", "Рокфордские файлы" и "Бак Роджерс в 25 веке".

В 2002 году Ноубл получила небольшую роль матери Падме Амидалы, Джобала Наберри, в "Звездных войнах: Эпизод II — Атака клонов". Однако эта сцена была вырезана из финального фильма, но включена в выпуск на DVD. В 2005 году актриса сыграла второстепенную роль в "Звездных войнах: Эпизод III — Месть ситхов", играя Джобаль Наберри — мать главной героини Падме Амидалы.

Умерла актриса из Звездных войн - фото 2

К слову, одной из последних ролей, которую перед смертью сыграла Триша Ноубл, стала роль мисс Джейкобс в австралийской постановке "Дамы в черном" в 2017 году.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в США умер легендарный боксер, а также о смерти самого старого лауреата премии "Оскар" актера Кристофера Пламмера.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9225815/Trisha-Noble-Star-Wars-actress-pop-star-dies-age-76.html
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