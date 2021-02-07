Макаревич сделал заявление о Путине и Навальном: "Все сделал правильно"

Известный российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сделал громкое заявлени о президенте РФ Владимире Путине после того, как оппозиционера Алексея Навального приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

По словам музыканта, Владимир Путин все сделал правильно для того, чтобы его ненавидело, как можно больше людей.

Макаревич написал, что если Путин ставил перед собой задачу увеличить количество ненавидящих его молодых людей на несколько миллионов, то он все сделал правильно.

В комментариях под постом поклонники Макаревича активно поддерживают позицию артиста, а сам пост уже набрал более 10 тысяч лайков.

2 февраля российских оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Суд заменил условный срок на реальный по делу об оскорблении ветерана.

Ряд мировых стран уже высказались в поддержку Навального и потребовали немедленно освободить оппозиционера, как политического заключенного.

Летом 2020 года Навальный был отравлен химическим оружием "Новичок" и был отправлен на лечение в Германию. После возвращения в Россию он был задержан прямо в аэропорту.

67-летний Андрей Макаревич находится в оппозиции к режиму Владимира Путина и постоянно критикует действия российских властей. Он выступал против оккупации Крыма и военной агрессии РФ против Украины в 2014 году. За это музыкант неоднократно подвергался травле со стороны государственных СМИ России и ряда политиков.

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