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В России массово отменяют концерты предательниц Лорак и Повалий: что известно

Теперь Лорак и Повалий нигде не рады

сегодня, 23:40
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Автор:

Лиля Воробьева

Бывшие отечественные звезды, отрекшиеся от своей страны, чтобы иметь себе заработки в кровавых рублях, становятся непрошеными гостями и в России. Концерты Ани Лорак и Таисии Повалий массово запрещают уже не первый месяц. Певицам отказывают, тем самым лишая их возможного заработка.

В России массово отменяют концерты предательниц Лорак и Повалий: что известно

Лорак и Повалий (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ, шоу Ани Лорак отменяют из возможных опасений, что она перешлет средства на ВСУ.


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В частности, в сообщениях сайта звезды анонсированы сольные выступления в Казахстане и Узбекистане в этом месяце, а осенью, в сентябре запланирован концерт в российской столице, но на это действо покупают билеты неохотно – россияне сомневаются, что оно будет.

В аналогичную ситуацию попала Таисия Повалий – в планах у певицы был анонсирован тур по РФ, но несколько выступлений в разных городах были отменены без объявления причины.

Бывшие украинские певицы пока никак не комментируют эти "профессиональные трудности", но продолжают молчать о военном вторжении в Украину. Активно пошли слухи о том, что Ани Лорак будто бы жертвует деньги ВСУ, но звезда быстро эти сообщения опровергла, объяснив, что дает средства на благотворительность только для гуманитарных инициатив.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лорак одела камуфляжную одежду и вызвала волну негодования. Опальная исполнительница Ани Лорак, покинувшая свое государство и уехавшая в Россию, записала новую песню. Певица так и работает на российской территории, убеждая, что у "музыки нет границ". Теперь Каролина снова заставила о себе говорить, не сколько о новой композиции, сколько о своем сценическом образе, выбравшем для съемки.



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