В России певец сжег свой паспорт и попросился в Украину (ВИДЕО)

Исполнитель из РФ Эдуард Шарлотт прямо на камеру поджег свой российский паспорт. Он с помощью зажигалки уничтожил документ гражданина страны-агрессоры.

Эдуард Шарлотт (фото из открытых источников)

Как говорит певец, он осудил полномасштабное военное вторжение в Украину. Еще добавляет, что несколько последних лет активно противодействует преступным кремлевским властям.

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При этом Эдуард Шарлотт говорит, что имеет желание приехать в Украину, чтобы поддержать ее жителей своими концертами, еще оказать другую помощь, которая им нужна.

"Считаю нужным быть в трудную минуту с теми, кого притесняют. Я больше не гражданин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Выбираю тех, кто за мир "братского народа". Пожалуйста, организуйте путь (в Украину, — УНИАН) , например, по официальному приглашению", — сообщил Шарлотт.

При этом, Эдуард Шарлотт – российский исполнитель, которого знают за его эпатажные выходки. Несколько раз он информировал о своей будто смерти.

Совсем недавно Шарлотт порезал ленту в виде знака Z – это – символ войны РФ против Украины. И добавляет, что он выступает против войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что р осейскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины, угрожают. По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что из-за своих взглядов получает послание с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене.

Эти послания участились за последние два месяца, с тех пор как артиста уволили из театра имени Чехова. За это время Назаров все больше рассказывает журналистам, что он осуждает эту войну, а еще не раз обнародовал в сетях собственные стихи о жизни в РФ и роли российской пропаганды.

