Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, открыто осудивший агрессию России против Украины и недавно находившийся в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания, поделился своим мнением по поводу российской певицы Ларисы Долиной и ее дальнейших перспектив в стране-террористе.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Кушанашвили упомянул о хронической бытовой грубости артистки, а также о резонансной судебной истории, в рамках которой Долина пыталась через суд вернуть квартиру, проданную другой женщине.

Выяснилось, что после продажи недвижимости певица передала все полученные средства мошенникам. Впоследствии она передумала и решила добиваться отмены сделки в судебном порядке. Фактически это означало, что покупательница могла остаться и без денег, и без жилья. Суд первой инстанции принял сторону скандальной исполнительницы, однако впоследствии Верховный суд РФ отменил это решение.

Этот случай вызвал значительный общественный резонанс: в ответ начали массово отменять концерты Долиной, а формально остававшиеся в афишах выступления зрители практически перестали покупать билеты.

Я с ужасом ждал заседания Верховного Суда, думал, неужели людей растопчут? Я могу принять участие в выселении Долиной. Жадных, чем наши артисты, людей нет. декабря завершился удивленным лицом судьи, наблюдавшего за происходящим: кто принимал эти решения, как можно не вернуть ни денег, ни квартиры?" – заявил Кушанашвили.

Журналист подчеркнул, что не испытывает к певице никакого сострадания, поскольку, по его словам, она годами позволяла себе унижать оцепление.

"Она просто на уровне бытового поведения всегда была грубой к людям. Ну человек долбанутый, блин. Просто психически больной: "У меня болезненная реакция на эти цветы. Не возьму". Или кого-нибудь одергивает: "Научитесь русскому языку!" Блин! Ну ты не камертон, не оракул. И теперь, когда люди дождались, они могут сказать: "Иди ты сама", — говорит Отар.

Также он убежден, что поклонницы путинского режима вряд ли удастся вернуть себе прежний уровень популярности и признания.

"Люди приходят посмотреть, какая она сейчас в жизни, какой она имеет вид, как у зоопарк. Кому какое дело в России, какая она джаз-певица? Теперь ее визуальный ряд не побуждает к сочувствию. Конечно, в какой-то степени это ненормально, когда толпой бьют. Но человек сделал для этого все. конца дней", — подытожил Кушанашвили.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропутинская певица Лариса Долина , публично поддержавшая военное вторжение РФ в Украину, окончательно потеряла свою квартиру и должна немедленно освободить жилье.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ упразднила все предыдущие судебные решения по этому делу и постановила оставить квартиру в московских Хамовниках по законной покупательнице — Полине Лурье. Также низшему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.

