В России прочат "конец" для певицы из Одессы, поддерживающей режим Кремля

Лиля Воробьева
Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, открыто осудивший агрессию России против Украины и недавно находившийся в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания, поделился своим мнением по поводу российской певицы Ларисы Долиной и ее дальнейших перспектив в стране-террористе.
Лариса Долина (фото из открытых источников)
Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Кушанашвили упомянул о хронической бытовой грубости артистки, а также о резонансной судебной истории, в рамках которой Долина пыталась через суд вернуть квартиру, проданную другой женщине.
Выяснилось, что после продажи недвижимости певица передала все полученные средства мошенникам. Впоследствии она передумала и решила добиваться отмены сделки в судебном порядке. Фактически это означало, что покупательница могла остаться и без денег, и без жилья. Суд первой инстанции принял сторону скандальной исполнительницы, однако впоследствии Верховный суд РФ отменил это решение.
Этот случай вызвал значительный общественный резонанс: в ответ начали массово отменять концерты Долиной, а формально остававшиеся в афишах выступления зрители практически перестали покупать билеты.
Журналист подчеркнул, что не испытывает к певице никакого сострадания, поскольку, по его словам, она годами позволяла себе унижать оцепление.
Также он убежден, что поклонницы путинского режима вряд ли удастся вернуть себе прежний уровень популярности и признания.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропутинская певица Лариса Долина , публично поддержавшая военное вторжение РФ в Украину, окончательно потеряла свою квартиру и должна немедленно освободить жилье.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ упразднила все предыдущие судебные решения по этому делу и постановила оставить квартиру в московских Хамовниках по законной покупательнице — Полине Лурье. Также низшему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.