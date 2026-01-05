У Росії пророкують "кінець" для співачки з Одеси, яка підтримує режим Кремля

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який відкрито засудив агресію Росії проти України та нещодавно перебував у важкому стані через онкологічне захворювання, поділився своєю думкою щодо російської співачки Лариси Доліної та її подальших перспектив у країні-терористі.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, Кушанашвілі згадав про хронічну побутову грубість артистки, а також про резонансну судову історію, у межах якої Доліна намагалася через суд повернути квартиру, продану іншій жінці.

З’ясувалося, що після продажу нерухомості співачка передала всі отримані кошти шахраям. Згодом вона передумала і вирішила домагатися скасування угоди в судовому порядку. Фактично це означало, що покупчиня могла залишитися і без грошей, і без житла. Суд першої інстанції став на бік скандальної виконавиці, однак згодом Верховний суд РФ скасував це рішення.

Цей випадок викликав значний суспільний резонанс: у відповідь почали масово скасовувати концерти Доліної, а на ті виступи, які формально залишалися в афішах, глядачі практично перестали купувати квитки.

"Я з жахом чекав засідання Верховного Суду, думав, невже людей розтопчуть? Я можу взяти участь у виселенні Доліної. Жадібніших, ніж наші артисти, людей немає. Я знаю її з 1992-го року, і коли-небудь таке мало статися. Це жахливий, смердючий випадок беззаконня, що смердить і смердить, який у середині грудня завершився здивованим обличчям судді, який спостерігав за тим, що відбувається: хто ухвалював ці рішення, як можна не повернути ні грошей, ні квартири?" — заявив Кушанашвілі.

Журналіст наголосив, що не відчуває до співачки жодного співчуття, оскільки, за його словами, вона роками дозволяла собі принижувати оточення.

"Вона просто на рівні побутової поведінки завжди була грубою до людей. Ну людина довбанута, блін. Просто психічно хвора: "У мене хвороблива реакція на ці квіти. Не візьму". Або кого-небудь обсмикує: "Навчіться російської мови!" Блін! Ну ти не камертон, не оракул. І тепер, коли люди дочекалися, вони можуть сказати: "Іди ти сама", — каже Отар.

Також він переконаний, що прихильниці путінського режиму навряд чи вдасться повернути собі колишній рівень популярності та визнання.

"Люди приходять подивитися, яка вона зараз у житті, який вона має вигляд, як у зоопарк. Кому яке діло в Росії, яка вона джаз-співачка? Тепер її візуальний ряд не спонукає до співчуття. Звичайно, якоюсь мірою це ненормально, коли натовпом б'ють. Але людина зробила для цього все. Мені здається, що це настільки кричущий випадок, що вона приречена бути проклятою до кінця днів", — підсумував Кушанашвілі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропутінська співачка Лариса Доліна, яка публічно підтримала військове вторгнення РФ в Україну, остаточно втратила свою квартиру й має негайно звільнити житло.

Судова колегія у цивільних справах Верховного суду РФ скасувала всі попередні судові рішення у цій справі та постановила залишити квартиру в московських Хамовниках за законною покупницею — Поліною Лур’є. Також нижчому суду доручено найближчим часом розглянути позов про примусове виселення Доліної. Рішення Верховного суду набрало чинності негайно.

