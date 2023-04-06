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В России репер-путинист попал в немилость из-за "непатриотического выражения" (ВИДЕО)

Всему виной его фраза о том, что он остается в России и "смотрит кино дальше", говорится в интервью Насте Ивлеевой

6 апреля 2023, 23:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Представители российского Минкульта начали проверять репера  Басту из-за его недавнего скандального заявления во время интервью Насте Ивлеевой. Баста, отвечая на вопрос о том, имел ли он планы покинуть страну, ответил, что мог бы бежать из РФ, но "остается смотреть кино дальше".

В России репер-путинист попал в немилость из-за "непатриотического выражения" (ВИДЕО)

Рэпер Баста (фото из открытых источников)

"Я размышлял о том, чтобы куда-то уехать. С другой стороны, я не могу никуда уехать, потому что у меня работает большое количество людей. Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, с которыми я вместе работаю и считаю своими друзьями" , как бы я мог... Честно могу сказать, без иронии: я с этой землей связан как-то и физически, и ментально. Я не могу отсюда ехать надолго, как бы здесь ни было тяжело... , – ответил исполнитель-путинист.


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По информации telegram-канала "Shot", этот ответ автора песни "Медлячок" в РФ считают "непатриотическим". В Минкульт поступило два заявления с требованием отменить его выступление в Ставрополе из-за этого.

Окончательного вывода пока нет. Проверка еще не закончилась, но активисты в соцсетях уже распространяют призывы не посещать концерт Басты, потому что не хотят, чтобы исполнитель богател на их деньгах, так "пренебрежительно" относясь к России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российского репера, поддержавшего Путина, обвинили в изнасиловании фанатки. Еще одного поклонника Путина, которого знают как рэпера Басту, обвиняют в сексуальном насилии. Молодая жительница российской столицы заявила, что рэпер изнасиловал ее в автомобиле. Как сообщает российский Telegram-канал Shot, это произошло якобы после того, как закончилась вечеринка в клубе рэпера. Россияне, обвиняющей Басту в совершении изнасилования, 34 года.


 



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