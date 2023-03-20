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Лиля Воробьева
Бывшая украинская певица и кремлевская прислужница Таисия Повалий, недавно выступавшая с несколькими циничными пропагандистскими заявлениями о родной земле и земляках, потеряла свои заработки в стране-агрессоре.
Таисия Повалий (фото из открытых источников)
Как сообщает пропагандистское издание РФ "Московский комсомолец", опальная исполнительница из Украины отменила ранее анонсированное выступление в российском городе Чита.
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"Концерт должен был состояться 27 марта. Об этом 20 марта сообщил организатор происшествия", – сообщило российское медиа.
В информации указано, что какова окончательная причина отмены выступления запроданки Повалий — неизвестно. При этом организаторы заранее сообщили, что отменены выступления артистки не только в городе Чита, но и весь гастрольный тур этой поклонницы Путина.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что
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