Бывшая украинская певица и кремлевская прислужница Таисия Повалий, недавно выступавшая с несколькими циничными пропагандистскими заявлениями о родной земле и земляках, потеряла свои заработки в стране-агрессоре.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистское издание РФ "Московский комсомолец", опальная исполнительница из Украины отменила ранее анонсированное выступление в российском городе Чита.

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"Концерт должен был состояться 27 марта. Об этом 20 марта сообщил организатор происшествия", – сообщило российское медиа.

В информации указано, что какова окончательная причина отмены выступления запроданки Повалий — неизвестно. При этом организаторы заранее сообщили, что отменены выступления артистки не только в городе Чита, но и весь гастрольный тур этой поклонницы Путина.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак, Повалий, Егорова и другие поющие в России получили новые санкции на Родине. СНБО ввел новые санкции против более 2500 человек. В этот список попали политические деятели РФ и Белоруссии, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, общественные люди, актеры, писатели, музыканты. Есть в этом списке и бывшие звезды украинского шоу-бизнеса Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова. Также введены санкции против популярной телеведущей жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Все они когда-то зажигали на украинской сцене, а затем решили для себя, что российская аудитория им ближе и зарабатывать в стране-агрессоре можно гораздо больше. Даже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину эти артистки ни разу не высказались против России, не подвергли сомнению решение путинского режима.