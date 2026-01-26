logo

В России умер известный телеведущий: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В России умер известный телеведущий: что произошло

К моменту смерти Александру Олейникову исполнилось 60 лет.

26 января 2026, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В России умер телеведущий, режиссер и продюсер Александр Олейников, известный как ведущий программы Вечерний Ургант и продюсер фильма Любовь-морковь.



О смерти 60-летнего Олейникова сообщили российские пропагандистские СМИ. По их данным, он умер всего через несколько месяцев после юбилея — в октябре телеведущему исполнилось 60 лет.

"Не стало Александра Олейникова. Режиссер, сценарист, продюсер и ведущий. Он пришел на телевидение в 20 лет и сразу понял, что это его призвание", — говорится в сообщении Первого канала РФ.

По предварительной информации, причиной смерти стал оторванный тромб. По словам источника агентства, трагедия произошла ночью у него дома.

"Это было внезапно. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб", – отметил собеседник медиа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Игоря Золотовичского. По данным российских пропагандистских медиа, к моменту смерти Игорю Золотовичскому было 64 года. Пропагандистские ресурсы отмечают, что Золотовичский занимался преподавательской деятельностью и был ректором школы-студии МХАТ. В его творческом наследии — десятки ролей в кинофильмах и сериалах. Среди самых известных проектов при его участии называют "Сердце капитана Немова", "Ландыш Серебристый", "Самая красивая", "Каменская" и многие другие.

В последние месяцы своей жизни Игорь Золотовичский боролся с онкологической болезнью. Именно онкологическое заболевание и указывают как причину смерти. Известно, что актер скончался в медицинском заведении. Информации о позиции Игоря Золотовичского по поводу войны в Украине нет. Также сообщается, что он не был внесен в базу преступников "Миротворец".



