В России умер телеведущий, режиссер и продюсер Александр Олейников, известный как ведущий программы Вечерний Ургант и продюсер фильма Любовь-морковь.

О смерти 60-летнего Олейникова сообщили российские пропагандистские СМИ. По их данным, он умер всего через несколько месяцев после юбилея — в октябре телеведущему исполнилось 60 лет.

"Не стало Александра Олейникова. Режиссер, сценарист, продюсер и ведущий. Он пришел на телевидение в 20 лет и сразу понял, что это его призвание", — говорится в сообщении Первого канала РФ.

По предварительной информации, причиной смерти стал оторванный тромб. По словам источника агентства, трагедия произошла ночью у него дома.

"Это было внезапно. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб", – отметил собеседник медиа.

