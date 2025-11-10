logo

В России внезапно умер известный актер – звезда кино и сериалов
НОВОСТИ

В России внезапно умер известный актер – звезда кино и сериалов

Владимиру Симонову к моменту смерти было 69 лет.

10 ноября 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

На 69 году жизни в России скончался известный актер, звезда многочисленных фильмов и сериалов – Владимир Симонов.

Владимир Симонов (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, в последние годы его жизни были осложнены серьезными проблемами с сердцем. У артиста диагностировали гипертоническую болезнь, которая могла вызвать инфаркт или внезапную остановку сердца. Несмотря на опасный диагноз, Симонов до последнего оставался преданным сцене и продолжал выступать в родном театре.

"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", — отметили коллеги из театра имени Вахтангова, где он работал.

Зрителям Владимир Симонов известен своими ролями в исторических драмах "Перевал Дятлова", "Достоевский", а также в популярных сериалах "Остановка по требованию", "Каменска" и многих других.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер российский телеведущий Юрий Николаев . Ему было 76 лет. По информации Mash, народному артисту стало плохо дома, врачи спасти его не смогли. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких и был экстренно госпитализирован в середине октября.

Причина смерти Юрия Николаева – рецидив онкологии, врачи обнаружили новые опухоли в легких. Народный артист в последнее время задыхался из-за хронических заболеваний дыхательных путей. Едва говорил и жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение. Николаева не раз предупреждали, что ему нельзя курить, но артист не слушал рекомендаций – выкуривал по две пачки в день.



Источник: https://www.starhit.ru/novosti/akter-vladimir-simonov-skonchalsya-na-69-m-godu-zhizni-6648289/
