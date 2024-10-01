Вячеслав Добрынин был известным русским композитором, эстрадным певцом и автором многих популярных песен, таких как "Ягода малина", "Синий туман" и "Рыжий конь". Также он написал музыку к нескольким кинофильмам, в частности к украинскому фильму "Приморский бульвар".

Его творчество оставило заметный след в советской и русской эстраде, и он оказал значительное влияние на развитие музыкальной культуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер звезда сериала "Солдаты" . Российский актер Роман Мадянов, известный своей поддержкой агрессивной войны РФ против Украины, скончался в возрасте 63 лет. По сообщениям российских СМИ, причиной смерти стал рак легких, состояние актера значительно ухудшилось весной.

Мадянов открыто поддерживал вторжение России в Украину и даже намеревался гастролировать на временно оккупированных территориях Украины. Он также утверждал, что якобы отправлял гуманитарную помощь в Донбасс. За это он был включен в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы после посещения оккупированного Крыма.

Кроме того, Мадянов принимал участие в съемках пропагандистских сериалов, которые высмеивали украинцев, еще больше подчеркивая его лояльность режиму Путина и антиукраинским нарративам.

