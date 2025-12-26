В России снова высмеяли Марию Захарову — путинистку, чиновницу и доверенное лицо террориста Путина, которую негласно называют "пресалкаше".

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Захарову не впервые становятся объектом насмешек из-за ее одутловатой внешности и скандального поведения, которые в РФ нередко связывают со злоупотреблением алкоголем. Именно поэтому за ней давно закрепилась соответствующая кличка — причем не только среди критиков режима, но и внутри самой России.

В этот раз волна издевательств поднялась после публикации фото Захаровой в пропагандистском Telegram-канале "Не Малахов".

В комментариях развернулась настоящая "битва остроумий": пользователи соревновались, кто метче высмеет ее внешний вид. Русские массово насмехались над тем, что Захарова заметно поправилась, а также над ее обжатым платьем, которое, по мнению комментаторов, выглядело бессмысленно и лишь подчеркивало недостатки фигуры.

Таким образом представительница МИД РФ, которая регулярно выступает с агрессивной и пренебрежительной риторикой в отношении других стран, в очередной раз стала объектом публичного унижения — на этот раз со стороны сограждан.

