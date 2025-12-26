logo

В России высмеяли Захарову за нелепый наряд ты вид (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В России высмеяли Захарову за нелепый наряд ты вид (ФОТО)

Захарову высмеяли за ее новогодний образ

26 декабря 2025, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В России снова высмеяли Марию Захарову — путинистку, чиновницу и доверенное лицо террориста Путина, которую негласно называют "пресалкаше".

В России высмеяли Захарову за нелепый наряд ты вид (ФОТО)

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Захарову не впервые становятся объектом насмешек из-за ее одутловатой внешности и скандального поведения, которые в РФ нередко связывают со злоупотреблением алкоголем. Именно поэтому за ней давно закрепилась соответствующая кличка — причем не только среди критиков режима, но и внутри самой России.

В России высмеяли Захарову за нелепый наряд ты вид (ФОТО) - фото 2

В этот раз волна издевательств поднялась после публикации фото Захаровой в пропагандистском Telegram-канале "Не Малахов".

В комментариях развернулась настоящая "битва остроумий": пользователи соревновались, кто метче высмеет ее внешний вид. Русские массово насмехались над тем, что Захарова заметно поправилась, а также над ее обжатым платьем, которое, по мнению комментаторов, выглядело бессмысленно и лишь подчеркивало недостатки фигуры.

В России высмеяли Захарову за нелепый наряд ты вид (ФОТО) - фото 2

Таким образом представительница МИД РФ, которая регулярно выступает с агрессивной и пренебрежительной риторикой в отношении других стран, в очередной раз стала объектом публичного унижения — на этот раз со стороны сограждан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что фигуристка Татьяна Навка , супруга пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова и представительница так называемой кремлевской элиты, появилась на публике с заметно измененной внешностью.

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Навка посетила светское мероприятие, где ее внешний вид вызвал удивление — многие отметили, что она почти не узнает. Кроме того, фигуристка опубликовала фото в своем Instagram, после чего в комментариях пользователи начали активно обсуждать ее лицо, отмечая, что она больше не похожа на себя.

 



Источник: https://t.me/nemalahov/71355
