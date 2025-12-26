logo_ukra

У Росії висміяли Захарову за безглузде вбрання ти вигляд (ФОТО)

Захарову висміяли за її новорічний образ

26 грудня 2025, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У Росії знову висміяли Марію Захарову — путіністку, чиновницю та довірену особу терориста Путіна, яку негласно називають "пресалкаше".

У Росії висміяли Захарову за безглузде вбрання ти вигляд (ФОТО)

Марія Захарова (фото з відкритих джерел)

Захарову не вперше стають об’єктом насмішок через її одутлувату зовнішність і скандальну поведінку, які в РФ нерідко пов’язують із зловживанням алкоголем. Саме через це за нею давно закріпилася відповідна кличка — причому не лише серед критиків режиму, а й усередині самої Росії.

У Росії висміяли Захарову за безглузде вбрання ти вигляд (ФОТО) - фото 2

Цього разу хвиля глузувань здійнялася після публікації фото Захарової у пропагандистському Telegram-каналі "Не Малахов".

У коментарях розгорнулася справжня "битва дотепів": користувачі змагалися, хто влучніше висміє її зовнішній вигляд. Росіяни масово кепкували з того, що Захарова помітно погладшала, а також з її обтислої сукні, яка, на думку коментаторів, виглядала безглуздо й лише підкреслювала недоліки фігури.

У Росії висміяли Захарову за безглузде вбрання ти вигляд (ФОТО) - фото 2

Таким чином представниця МЗС РФ, яка регулярно виступає з агресивною та зневажливою риторикою щодо інших країн, сама вкотре стала об’єктом публічного приниження — цього разу з боку співгромадян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова та представниця так званої кремлівської еліти, з’явилася на публіці з помітно зміненою зовнішністю.

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, Навка відвідала світський захід, де її зовнішній вигляд викликав подив — багато хто зазначив, що вона майже не впізнається. Крім того, фігуристка опублікувала фото у своєму Instagram, після чого в коментарях користувачі почали активно обговорювати її обличчя, зазначаючи, що вона більше не схожа на себе.

 

 



Джерело: https://t.me/nemalahov/71355
