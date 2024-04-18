В семье Лорак произошла трагедия: появилась ее реакция

Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак, после начала полномасштабной российской войны оставшаяся проживать и работать в РФ, теперь осталась без отца. Он скончался 18 апреля.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram она написала волнующие строчки, реагируя на смерть близкого человека. Еще и обнародовала архивное фото со своим папой и добавила:

"Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце".

Пока причина смерти Мирослава Куека неизвестна. Возможно, подробности обнародуют позже.

Рассказывают, что Мирослав Куек расстался с мамой Ани Лорак еще до появления дочери на свет. Его бывшая жена не смогла должным образом присмотреть за ребенком, обеспечить его, по этой причине отдала маленькую Каролину в детский дом.

Некоторое время отец навещал будущую певицу, приносил ей подарки. Он предлагал ей переехать в его семью, но девочка отказалась.

Какие у них сложились отношения в последние годы – неизвестно.









При этом Ани Лорак не осудила войну в Украине, а ее отец все время оставался на родине, получил благодарность президента Украины (1999) и Государственную стипендию выдающимся деятелям в области культуры (2003).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев. Бывшая украинка Ани Лорак, участвовавшая в эфире "Центрального телевидения" российского канала, жаловалась на нападения жителей Украины. Она называет их несправедливыми и заметила, что плакала от отчаяния.

Звезда вошла в этот образ и чуть не плача, рассказывала, какую боль ей причиняет хейт со стороны украинских граждан. Певица говорит, что он необоснован. Однако следует заметить, что Каролина более полутора лет никак не реагирует на полномасштабную российскую войну на родине.

