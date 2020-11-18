В сети опубликовали фото сына Олега Винника: что о нем известно

На просторах интернета опубликовали фотографию "тайного сына" известного артиста Олега Винника, которого он якобы воспитывает вместе с Таисией Сватко (Таюне). Оказывается, парню уже 16 лет, и он учится в Германии.

Олег Винник. Фото: viva.ua

Ниже вы сможете увидеть снимки Юлиана, которые были сделаны в Берлине, когда он плавал в бассейне спортивного клуба Шарлоттенбург. Известно, что парень там тренируется уже на протяжении 4-х лет.

И если посмотреть статистику данного спортивного клуба, то Юлиан не жалеет своих сил, чтобы показать лучший результат. Стоит добавить, что в январе этого года на соревнованиях в Берлине Винник-младший занял первое место в заплыве вольным стилем. Дистанцию 100 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 3 секунды. Тогда же он показал лучшее время на дистанции 200 м брассом — 2 минуты 59 секунд.

О тайном браке Олега Винника с Таюне ходят слухи уже не первый год. Кроме этого, общественность была уверена, что хоть они и не заявляют о своем браке официально, но вместе воспитывают сына. Сам певец отказывается комментировать эту ситуацию, поэтому СМИ и поклонники могут только теряться своих догадках.

Также издание "Комментарии" расскажет, сколько зарабатывает Олег Винник. Любимчик миллионов женщин, 47-летний певец стал самым высокооплачиваемым артистом Украины. Журнал Forbes Ukraine подсчитал его доходы за 2019 год и рассказал об успехах в текущем году.





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