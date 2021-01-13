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Главная Новости Звезды скандал «Плакала, что денег нет»: Полякову раскритиковали из-за Мальдив
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«Плакала, что денег нет»: Полякову раскритиковали из-за Мальдив

Полякова уже ответила на критику в сети

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий

«Плакала, что денег нет»: Полякову раскритиковали из-за Мальдив

Ольга Полякова (фото из открытых источников)

Многие украинские знаменитости решили переждать локдаун в Украине за границей и отправились на отдых. Певица Ольга Полякова вместе с семьей отправилась на Мальдивские острова и уже успела опубликовать несколько солнечных фотографий. Но неожиданно артистка столкнулась с волной хейта.

Одни поклонники написали в сторону исполнительницы массу приятных комплиментов, отметив, что ее фигура просто шикарна и пожелали Поляковой хорошего отдыха. Но нашлись и те, кто осудил ее за поездку на Мальдивы, вспомнив, как она протестовала под Кабмином из-за запретов концертов, жалуясь, что многие артисты сидят без работы и без денег. 

"А столько воплей было. И денег нет, и жить не на что, но теперь на Мальдивах", "Это та, что пикетировала под Кабмином, плакала, что денег нет, а теперь на Мальдивах", "А на Майдане говорила, что денег нет", "Плакала, плакала, что нет концертов, и на Мальдивы наплакала", — написали фолловеры.

Украинская артистка не стала молчать и ответила на гневные комментарии, подчеркнувши, что под Кабмином она просила не за себя, а отстаивала права менее популярных в стране артистов, которые не относятся к звездам первого эшелона. Полякова назвала критикующих ее людей злыми, отметив, что никого кроме себя они не слышат. 

Напомним, что Ольга Полякова показала себя "без фотошопа" и рассмешила поклонников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Ольга Полякова рассказала, на чем ей пришлось экономить во время карантина. И в первую очередь, эпатажная блондинка отказывала себе в брендовых вещах и обуви, ведь они в период локдауна оказались ненужными.


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Источник: https://showbiz.24tv.ua/ru/plakala-chto-deneg-net-olju-poljakovu-raskritikovali-novosti-shou-biznesa_n1511184
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