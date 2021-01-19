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Как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева (ВИДЕО)

У звезды огромное жилье, площадью в 200 квадратных метров

сегодня, 17:02
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова не стала скрывать от своих поклонников, что живет в роскошных апартаментах в Киеве. Квартира певицы расположена на улице Институтской напротив Нацбанка. Об этом пишет "РБК. Юа". 

Как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева (ВИДЕО)

Оля Полякова. Фото: tchkcdn.com

Полякова является владелицей огромного жилья, площадь которого составляет 200 квадратных метров. На видео, которое опубликовано ниже, можно увидеть, что там есть просторная кухня, гостиная в стиле лофт, несколько спален. 


"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином", – поделилась артистка. 

Кроме того, Оля Полякова также показала и свою ванную комнату. Ее размеры, конечно, впечатляют. Там есть и душевая кабина, и ванна. 

В звездной гостиной можно увидеть рояль и большой телевизор. Певица признается, что сама частенько играет на рояле. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RC425XUQUWQ&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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