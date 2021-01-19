Как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева (ВИДЕО)

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова не стала скрывать от своих поклонников, что живет в роскошных апартаментах в Киеве. Квартира певицы расположена на улице Институтской напротив Нацбанка. Об этом пишет "РБК. Юа".

Оля Полякова. Фото: tchkcdn.com

Полякова является владелицей огромного жилья, площадь которого составляет 200 квадратных метров. На видео, которое опубликовано ниже, можно увидеть, что там есть просторная кухня, гостиная в стиле лофт, несколько спален.





"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином", – поделилась артистка.

Кроме того, Оля Полякова также показала и свою ванную комнату. Ее размеры, конечно, впечатляют. Там есть и душевая кабина, и ванна.

В звездной гостиной можно увидеть рояль и большой телевизор. Певица признается, что сама частенько играет на рояле.

Как сообщало издание "Комментарии", Оля Полякова рассказала, на чем экономит во время карантина. Известная певица Ольга Полякова рассказала в интервью изданию "Отдохни" о своем 2020-м годе. Оказывается, скандальной блондинке, пришлось экономить в связи с карантином. В первую очередь знаменитость начала отказывать себе в покупке брендовой одежды и обуви.

Также мы писали, Оля Полякова изменилась до неузнаваемости. Украинская певица Оля Полякова изменилась до неузнаваемости. Это подтвердили фотографии, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграме. Эпатажная и скандальная певица превратилась в милую, хрупкую Барби. Даже самые ярые фанаты не сразу могут распознать, что на фото их кумир.

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