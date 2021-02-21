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В СМИ назвали реальную причину смерти актера Андрея Мягкова

Предварительная причина, по которой остановилось сердце артиста, подтвердилась

сегодня, 22:13
Автор:

Елизавета Черных

В российских средствах массовой информации обнародовали информацию о реальной причине смерти советского актера Андрея Мягкова. По предварительным данным, причиной, по которой оборвалась жизнь артиста, стала сердечная недостаточность, которая вскоре и подтвердилась. Об этом сообщил "24 Канал", ссылаясь на издание "Московский комсомолец". 

В СМИ назвали реальную причину смерти актера Андрея Мягкова

В СМИ назвали реальную причину смерти актера Андрея Мягкова - фото из открытых источников

О причине смерти рассказали инсайдеры одного из российских изданий. Андрею Мягкову стало плохо в его доме. Жена актера – Анастасия Вознесенская – вызвала медиков, но Мягков умер до их приезда.

Известно, что незадолго до смерти актер перенес операцию на сердце (ему сделали шунтирование), чтобы восстановить кровоток в мышце. Врачи констатировали у Андрея Мягкова сердечный приступ.

Напомним: интернет-издание "Комментарии" сообщало, что 18 февраля не стало легендарного советского и российского актера Андрея Мягкова. Андрей Мягков был воистину любимчиков миллионов людей по всему бывшему Советскому Союзу. Разумеется, больше всего украинские телезрители знают актера, как исполнителя ролей Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С легким Паром", а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе".  

Впрочем, Мягков сыграл и во многих других фильмах, среди которых "Братья Карамазовы", "Старый дом", "Дни Турбиных", "Гараж" и т.д. Разумеется, не обошлось без участия актера и не в столь успешном, но все же сделавшем себе имя продолжении "Иронии судьбы", которое вышло на экраны в 2007 году. Всего на протяжении жизни  Мягков снялся в 71 фильме, много играл в театре. Последняя главная роль актера — председатель КГБ по фамилии Крючков в проекте "Туман рассеивается".




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Источник: https://showbiz.24tv.ua/ru/umer-andrej-mjagkov-prichina-smerti-novosti-shou-biznesa_n1548768
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