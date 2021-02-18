Умер известный российский актер: звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа»

Не стало легендарного советского и российского актера Андрея Мягкова. О смерти любимца миллионов телезрителей разных поколений сообщил Telegram-канал "Mash".

Андрею Мягкову было 82 года в момент смерти. Фото из открытых источников

Вероятней всего, причина смерти 82-летнего актера — острая сердечная недостаточность. По информации прессы, Мягков умер в собственном доме, тело обнаружила его жена, актриса Анастасия Вознесенская. Стоит отметить, что у звездной пары нет детей. Еще будучи в менее почтенном возрасте, Андрей Мягков объяснял отсутствие наследников плотными рабочими графиками обоих супругов.

Если актера действительно не стало из-за проблем с сердцем, то это не слишком удивляет — Мягков и ранее страдал от заболеваний главного человеческого органа. Более того, ему дважды проводили операцию на сердце — оба раза в 2009 году.

Андрей Мягков был воистину любимчиков миллионов людей по всему бывшему Советскому Союзу. Разумеется, больше всего украинские телезрители знают актера, как исполнителя ролей Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С легким Паром", а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе".

Впрочем, Мягков сыграл и во многих других фильмах, среди которых "Братья Карамазовы", "Старый дом", "Дни Турбиных", "Гараж" и т.д. Разумеется, не обошлось без участия актера и не в столь успешном, но все же сделавшем себе имя продолжении "Иронии судьбы", которое вышло на экраны в 2007 году. Всего на протяжении жизни Мягков снялся в 71 фильме, много играл в театре. Последняя главная роль актера — председатель КГБ по фамилии Крючков в проекте "Туман рассеивается".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о смерти известного российского актера, сыгравшего в телесериале "След".

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