Умер известный российский актер: звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа»

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Вечканова Елена
Не стало легендарного
советского и российского актера Андрея Мягкова. О смерти любимца миллионов
телезрителей разных поколений сообщил Telegram-канал "Mash".
Андрею Мягкову было 82 года в момент смерти. Фото из открытых источников
Вероятней всего,
причина смерти 82-летнего актера — острая сердечная недостаточность. По информации прессы,
Мягков умер в собственном доме, тело обнаружила его жена, актриса Анастасия Вознесенская.
Стоит отметить, что у звездной пары нет детей. Еще будучи в менее почтенном возрасте,
Андрей Мягков объяснял отсутствие наследников плотными рабочими графиками обоих
супругов.
Если актера действительно
не стало из-за проблем с сердцем, то это не слишком удивляет — Мягков и ранее
страдал от заболеваний главного человеческого органа. Более того, ему дважды проводили операцию на сердце — оба раза в 2009 году.
Андрей Мягков был воистину любимчиков миллионов людей по всему бывшему Советскому Союзу. Разумеется, больше всего украинские телезрители знают актера, как исполнителя ролей Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С легким Паром", а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе".
Впрочем, Мягков
сыграл и во многих других фильмах, среди которых "Братья Карамазовы", "Старый
дом", "Дни Турбиных", "Гараж" и т.д. Разумеется, не обошлось без участия актера
и не в столь успешном, но все же сделавшем себе имя продолжении "Иронии судьбы",
которое вышло на экраны в 2007 году. Всего на протяжении жизни Мягков снялся в 71 фильме, много играл в театре. Последняя главная роль актера — председатель КГБ
по фамилии Крючков в проекте "Туман рассеивается".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о смерти известного российского актера, сыгравшего в телесериале "След".
Также на портале можно узнать, при каких обстоятельствах умер исполнитель роли обаятельного французского повара в сериале "Доярка из Хацапетовки".
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