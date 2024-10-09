В соцсетях известной певицы из РФ и ее мужа появилось поздравление Путину

Алла Пугачева, публично выступившая против вторжения России в Украину и уехавшая с семьей в Израиль еще в 2022 году, продолжает сталкиваться с нападками со стороны российских пользователей соцсетей. Несмотря на открытую критику политики Путина, сторонники режима не прекращают писать оскорбительные комментарии на ее страницах в социальных сетях.

Алла Пугачева и Галкин (фото из открытых источников)

В этот раз россияне решили "отметить" день рождения Владимира Путина, оставляя приветствие российскому диктатору на страницах Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина в Instagram. В своих сообщениях они поддерживали Путина и одобряли его действия.

В частности, они писали:

"С днем рождения, Путин. Как хорошо, что наша страна очистилась от Пугачевой";

"Сегодня день рождения у нашего народного президента. С днем рождения, Владимир Владимирович! Всех благ вам и победы";

"Именно благодаря Путину мы узнали, что вы из себя представляете на самом деле с Галкиным, спасибо ему за это и с днем рождения".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева нашла способ проститься со своим другом в Москве. Алла Пугачева, публично выражавшая свое неприятие войны России против Украины и покинувшая страну, все же выразила соболезнования в связи со смертью российского артиста и композитора Вячеслава Добрынина. Певица отправила в Москву венок на похороны композитора, состоявшегося на Троекуровском кладбище.

На ленте венка было написано: "Навсегда в моей душе. Алла Пугачева". Хотя Пугачева не смогла лично прибыть на церемонию прощания, ее жест привлек внимание российских СМИ.



