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Главная Новости Звезды персона В США нашли двойника Дуэйна «Скалы» Джонсона (ФОТО)
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В США нашли двойника Дуэйна «Скалы» Джонсона (ФОТО)

В американском штате Алабама нашли мужчину, который невероятно похож на американского актера Дуэйна «Скалу» Джонсона

сегодня, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые люди удивляют своим невероятным сходством со знаменитостями. Недавно в социальной сети TikTok нашли двойника Гарри Поттера, а теперь и "копию" популярного актера, звезды фильма "Джуманджи" Дуэйна "Скалы" Джонсона.

В США нашли двойника Дуэйна «Скалы» Джонсона (ФОТО)

Двойник Дуэйна Джонсона / Фото: facebook.com/MorganSheriffOffice

Мужчина Эрик Филдс, работающий в американском штате Алабама в правоохранительных органах, прославился в социальных сетях, и все благодаря своей внешности, а точнее поразительному сходству с Дуэйном Джонсоном. Кадр с "местным "Скалой"" опубликовал в сети его коллега, обеспечив мужчине большую популярность. 

Сам Эрик признался, что его часто называют "ребенком Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля", но тот не обижается, ведь такое сравнение еще довольно лестное. Он с позитивом воспринимает юмор, касающийся его внешности и сходства с известным актером.

Известно, что Эрик работает лейтенантом уже около 19 лет, и многие люди считают его настоящим героем. Некоторые отмечают, что это Дуэйн "Скала" Джонсон должен гордиться тем, что похож на полицейского из Алабами.

В США нашли двойника Дуэйна «Скалы» Джонсона (ФОТО) - фото 2

 Фото: facebook.com/MorganSheriffOffice

Однако, вряд ли звезда "Джуманджи" знает о существовании своего двойника.

Напомним, популярная актриса Кира Найтли ищет двойников, чтобы они снимались вместо нее в откровенных сценах, поскольку она больше не хочет сниматься обнаженной в фильмах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Среднем Западе США, благодаря социальной сети Instagram, нашли двойника жены принца Гарри Меган Маркл. Женщину зовут Акиша Лэнд, и она не замечала своей схожести с бывшей герцогиней Сассекской, пока ей не начали писать в сети и останавливать на улице. Акиша признается, что ей льстит, что ее сравнивают с Меган Марк и принимает это как большой комплимент.


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