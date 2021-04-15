В социальной сети TikTok нашли двойника Гарри Поттера

25-летний блогер и косплеер Феликс Лало из Франции стал очень популярным благодаря своему поразительному сходству с Гарри Поттером — юным волшебником из Хогвартса, который пленил сердца миллионов зрителей.

Двойник Гарри Поттера (фото из открытых источников)

Мужчина называет себя неофициальным двойником Дэниела Рэдклифа, который исполнил роль культового персонажа из книг Джоан Роулинг.

Как только блогер надевает очки, рисует на лбу фальшивый шрам и переодевается в форму ученика волшебной школы Хогвартс, пользователям сети едва удается отличить его от главного героя киноленты.

Феликс Лало признается, что познакомился с историей Гарри Поттера довольно поздно. Свою первую книгу о юном волшебнике он прочитал в детстве, а потом постепенно осилил всю серию. Тогда эта вселенная заиграла для него другими красками, и на карантине он начал снимать интересные видео для TikTok, пародируя своего двойника.

Контент 25-летнего парня понравился многим пользователям сети. На данный момент на его аккаунт подписано более 1,3 миллионов пользователей.

В своих видеороликах Феликс показывает, как превращается в Гарри Поттера, а также фантазирует, как бы выглядел главный герой, если бы учился не в Гриффиндоре, а в Слизерине.

Напомним, что благодаря социальной сети Instagram удалось найти "копию" американской звезды Кендалл Дженнер. Девушка живет в Грузии и гордиться своей схожестью с мировой знаменитостью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Потап нашел двойника украинской певицы Надежды Дорофеевой. Девушку зовут Лиза. Она родом из Москвы и в своей социальной сети Instagram часто повторяет образы популярной артистки.

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