В США требуют депортировать реперку Ники Минаж: какая причина

В Соединенных Штатах набирает обороты кампания с призывами к депортации всемирно известной реперши Ники Минаж. В социальных сетях и на платформах онлайн-петиций появились инициативы, которые собрали десятки тысяч подписей об выселении из США артистки.

Реперка Ники Минаж. Фото: RODIN ECKENROTH/WIREIMAGE

Причиной протестов относительно Ники Минаж стали ее политические заявления и личные решения. Одна из самых популярных петиций, приближающаяся к отметке в 90 тысяч подписей, критикует Минаж за брак с Кеннетом Петти, ранее судимым за сексуальное преступление. Авторы документа также обвиняют реперку в якобы давлении на потерпевших по этому делу.

Другая петиция, поддержанная более 48 тысячами человек, связана с реакцией ЛГБТК+ сообщества. Ее инициаторы заявляют о разочаровании из-за сотрудничества Минаж с консервативным движением Turning Point USA и публичной поддержке отдельных правых политиков, в частности Джей Ди Вэнса.

Ситуацию усложнили и слова самой артистки о своем миграционном статусе. В предыдущих заявлениях в TikTok она признавала, что не имеет гражданства США и приехала в страну из Тринидада и Тобаго в пятилетнем возрасте без соответствующих документов.

"Я родилась на прекрасном острове под названием Тринидад и Тобаго. Но я прожила в Штатах много лет. Можно было бы подумать, что с миллионами долларов, которые я уплатила налогами этой стране, мне дали бы почетное гражданство много, много, много тысяч лет назад", — заявила Минаж.

На фоне скандала в соцсетях появляются призывы бойкотировать творчество певицы, а песни, где есть фрагменты ее выступления, вырезают. Сама же Ники Минаж в ответ заявляет, что критика происходит от людей, которые "избрали оставаться злыми" по отношению к ней.

