У США вимагають депортувати реперку Нікі Мінаж: яка причина

У Сполучених Штатах набирає обертів кампанія із закликами до депортації всесвітньо відомої реперки Нікі Мінаж. У соціальних мережах та на платформах онлайн-петицій з’явилися ініціативи, які зібрали десятки тисяч підписів щодо випровадження з США артистки.

Реперка Нікі Мінаж. Фото: RODIN ECKENROTH/WIREIMAGE

Причиною протестів щодо Нікі Мінаж стали її політичні заяви та особисті рішення. Одна з найпопулярніших петицій, що наближається до позначки у 90 тисяч підписів, критикує Мінаж за шлюб із Кеннетом Петті, який раніше був засуджений за сексуальний злочин. Автори документа також звинувачують реперку в нібито тиску на потерпілих у цій справі.

Інша петиція, яку підтримали понад 48 тисяч осіб, пов’язана з реакцією ЛГБТК+ спільноти. Її ініціатори заявляють про розчарування через співпрацю Мінаж із консервативним рухом Turning Point USA та публічну підтримку окремих правих політиків, зокрема Джей Ді Венса.

Ситуацію ускладнили й слова самої артистки про свій міграційний статус. У попередніх заявах у TikTok вона визнавала, що не має громадянства США та приїхала до країни з Тринідаду і Тобаго у п’ятирічному віці без належних документів.

"Я народилася на прекрасному острові під назвою Тринідад і Тобаго. Але я прожила в Штатах багато років. Можна було б подумати, що з мільйонами доларів, які я сплатила податками цій країні, мені б дали почесне громадянство багато, багато, багато тисяч років тому", – заявила Мінаж.

На тлі скандалу в соцмережах з’являються заклики бойкотувати творчість співачки, а пісні, де є фрагменти її виступу вирізають. Сама ж Нікі Мінаж у відповідь заявляє, що критика походить від людей, які "обрали залишатися злими" щодо неї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Нікі Мінаж втратила 10 млн підписників через підтримку Трампа.

Також "Коментарі" писали, що в США планують депортувати мігрантів в СРСР.