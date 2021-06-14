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Главная Новости Звезды персона В США умер звезда "Супермена" и номинант на премию "Оскар"
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В США умер звезда "Супермена" и номинант на премию "Оскар"

Нед Битти умер по естественным причинам

сегодня, 09:36
Автор:

Елизавета Черных

На 84-м году жизни остановилось сердце популярного актера, номинированного на премию "Оскар", Неда Битти. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на CNN.

В США умер звезда "Супермена" и номинант на премию "Оскар"

Нед Битти - фото из открытых источников

"Нед умер по естественным причинам в воскресенье утром в окружении своей семьи и близких", — говорится в сообщении. 

Битти появился на большом экране еще в 1972 году, сыграв роль в киноленте "Освобождение". В 1976 году он стал номинантом престижной премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Телесеть". 

Наибольшую популярность актеру принесло участие в киноленте "Супермен", где он появился в роли неуклюжего Отиса. 

На счету Неда Битти несколько десятков популярных фильмов и сериалов, среди которых: "Закон и порядок", "Убийца внутри меня", "Капитан Америка", "Бастион", "Стрелок" и другие. 

Сообщается, что когда-то американский развлекательный еженедельник Daily Variety называл Битти "наиболее занятым актером Голливуда".

Напомним, что на 92-м году жизни перестало биться сердце известного хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Печальную новость подтвердил его сын. 

Известно, что в последнее время хореограф был в плохом состоянии, его здоровье было подорвано после нескольких тяжело перенесенных пневмоний. Первый раз с двухсторонним воспалением легких народный артист попал в больницу в декабре 2020 года. 

Легендарный балетмейстер, несмотря на возраст, не оставлял дело своей жизни и продолжал активно блистать на сцене. Он запомнился не только своими яркими танцевальными номерами и "острыми" фразочками, но и невероятным оптимизмом, энтузиазмом и жизненной энергией.


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Источник: https://tsn.ua/glamur/u-ssha-pomer-zirka-supermena-ned-bitti-1804090.html
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