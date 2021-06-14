В США умер звезда "Супермена" и номинант на премию "Оскар"

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Елизавета Черных
На 84-м году жизни остановилось сердце популярного актера, номинированного на премию "Оскар", Неда Битти. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на CNN.
Нед Битти - фото из открытых источников
Битти появился на большом экране еще в 1972 году, сыграв роль в киноленте "Освобождение". В 1976 году он стал номинантом престижной премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Телесеть".
Наибольшую популярность актеру принесло участие в киноленте "Супермен", где он появился в роли неуклюжего Отиса.
На счету Неда Битти несколько десятков популярных фильмов и сериалов, среди которых: "Закон и порядок", "Убийца внутри меня", "Капитан Америка", "Бастион", "Стрелок" и другие.
Сообщается, что когда-то американский развлекательный еженедельник Daily Variety называл Битти "наиболее занятым актером Голливуда".
Напомним, что на 92-м году жизни перестало биться сердце известного хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Печальную новость подтвердил его сын.
Известно, что в последнее время хореограф был в плохом состоянии, его здоровье было подорвано после нескольких тяжело перенесенных пневмоний. Первый раз с двухсторонним воспалением легких народный артист попал в больницу в декабре 2020 года.
Легендарный балетмейстер, несмотря на возраст, не оставлял дело своей жизни и продолжал активно блистать на сцене. Он запомнился не только своими яркими танцевальными номерами и "острыми" фразочками, но и невероятным оптимизмом, энтузиазмом и жизненной энергией.
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