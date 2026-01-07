В Турции арестовали известную актрису и звезду "Величного века"

Во время антинаркотической операции в Стамбуле стражи порядка задержали известную турецкую актрису и звезду сериала "Великий век" Эзги Эйюбоглу.

Эзги Эйюбоглу (фото из открытых источников)

Как сообщает medyascope.tv , в рамках операции были задержаны девять человек. Эзги Эйюбоглу оказалась среди тех, в отношении которых суд ранее выдал ордер на арест по подозрению в употреблении наркотических веществ.

По данным турецких журналистов, во время обысков правоохранители изъяли пистолеты — как с лицензиями, так и без них, множество различных наркотиков, принадлежности для их употребления, фальшивые доллары и значительные суммы наличных. Вероятные преступления, расследуемые в рамках дела, охватывают незаконное обращение наркотиков, подстрекательство и содействие проституции, а также правонарушения, связанные с незаконным хранением и использованием оружия.

После завершения всех необходимых процедур в полицейском участке Эзги Эйюбоглу был уволен по распоряжению прокуратуры.

Другим задержанным предъявлены обвинения по нескольким статьям. Их подозревают в употреблении запрещенных веществ, содействии их незаконному распространению, а также в подстрекательстве и посредничестве в организации проституции — действиях, предусматривающих уголовную ответственность.

Адвокат звезды "Величного века" Джемиль Джем Эрибол возразил обвинения в адрес своей клиентки. По его словам, Эйюбоглу вернулась с новогодней вечеринки и зашла в Кючюкерол, а около 03:00 ночи в дом прибыли правоохранители.

