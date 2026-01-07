logo

BTC/USD

90947

ETH/USD

3136.41

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона В Турции арестовали известную актрису и звезду "Величного века"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции арестовали известную актрису и звезду "Величного века"

Ее обвиняют в серьезных преступлениях, за которые ему придется отвечать перед законом.

7 января 2026, 22:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Во время антинаркотической операции в Стамбуле стражи порядка задержали известную турецкую актрису и звезду сериала "Великий век" Эзги Эйюбоглу.

В Турции арестовали известную актрису и звезду "Величного века"

Эзги Эйюбоглу (фото из открытых источников)

Как сообщает medyascope.tv , в рамках операции были задержаны девять человек. Эзги Эйюбоглу оказалась среди тех, в отношении которых суд ранее выдал ордер на арест по подозрению в употреблении наркотических веществ.

По данным турецких журналистов, во время обысков правоохранители изъяли пистолеты — как с лицензиями, так и без них, множество различных наркотиков, принадлежности для их употребления, фальшивые доллары и значительные суммы наличных. Вероятные преступления, расследуемые в рамках дела, охватывают незаконное обращение наркотиков, подстрекательство и содействие проституции, а также правонарушения, связанные с незаконным хранением и использованием оружия.

После завершения всех необходимых процедур в полицейском участке Эзги Эйюбоглу был уволен по распоряжению прокуратуры.

Другим задержанным предъявлены обвинения по нескольким статьям. Их подозревают в употреблении запрещенных веществ, содействии их незаконному распространению, а также в подстрекательстве и посредничестве в организации проституции — действиях, предусматривающих уголовную ответственность.

Адвокат звезды "Величного века" Джемиль Джем Эрибол возразил обвинения в адрес своей клиентки. По его словам, Эйюбоглу вернулась с новогодней вечеринки и зашла в Кючюкерол, а около 03:00 ночи в дом прибыли правоохранители.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома турецкая актриса Ханде Эрчел снова оказалась в центре громкого скандала. Звезда сериалов отправилась в Россию на презентацию нового фильма и даже отпраздновала свой день рождения.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://medyascope.tv/2025/12/19/ezgi-eyuboglu-serbest-birakildi/
Теги:

Новости

Все новости