У Туреччині заарештували відому акторку та зірку "Величного століття"

Під час антинаркотичної операції в Стамбулі правоохоронці затримали відому турецьку актрису та зірку серіалу "Величне століття" Езгі Ейюбоглу.

Езгі Ейюбоглу (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє medyascope.tv, загалом у межах операції було затримано дев’ятьох осіб. Езгі Ейюбоглу опинилася серед тих, щодо кого суд раніше видав ордер на арешт за підозрою у вживанні наркотичних речовин.

За даними турецьких журналістів, під час обшуків правоохоронці вилучили пістолети — як із ліцензіями, так і без них, велику кількість різних наркотиків, приладдя для їх вживання, фальшиві долари та значні суми готівки. Ймовірні злочини, які розслідуються в межах справи, охоплюють незаконний обіг наркотиків, підбурювання та сприяння проституції, а також правопорушення, пов’язані з незаконним зберіганням і використанням зброї.

Після завершення всіх необхідних процедур у поліцейській дільниці Езгі Ейюбоглу було звільнено за розпорядженням прокуратури.

Іншим затриманим висунуто обвинувачення за кількома статтями. Їх підозрюють у вживанні заборонених речовин, сприянні їх незаконному розповсюдженню, а також у підбурюванні та посередництві в організації проституції — діях, що передбачають кримінальну відповідальність.

Адвокат зірки "Величного століття" Джеміль Джем Ерібoл заперечив звинувачення на адресу своєї клієнтки. За його словами, Ейюбоглу повернулася з новорічної вечірки та зайшла до Кючюкерола, а близько 03:00 ночі до помешкання прибули правоохоронці.

