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В дом известной украинской модели попала российская ракета (ФОТО)

Ратнер уже давно не живет в родном городе

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Известная модель из Украины Юлия Ратнер рассказала трагическую новость – в ее многоэтажку в Запорожье попала российская ракета. 22 марта РФ выпустила по украинской территории ракеты, в том числе и на родной город Ратнер.

В дом известной украинской модели попала российская ракета (ФОТО)

Юлия Ратнер (фото из открытых источников)

Но в это ужасное время модель не находилась дома, иначе она могла бы стать одной из погибших или раненых.


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"Это дом, в котором я прожила почти 10 лет в детстве. Если бы я до сих пор жила в родном городе, я, наверное, была бы мертва", – поделилась печальным известием украинка в Instagram.

Еще она сообщила, что дальше дома находится школа, где модель училась. В этом же районе расположен торговый центр, где Ратнер часто прогуливалась и совершала покупки.

"Я искренне надеюсь, что ад существует и что каждый из вас, г*внюки, будет мучиться вечность и все ваши последующие поколения тоже", – подытожила Юлия Ратнер.

В возрасте 16 лет девушка из Запорожья уже была лицом Valentino. После этого она постоянно участвует в модных показах новых коллекций бренда. Еще, как модель, украинку приглашают для участия в показах другие известные бренды – Chanel, Christian Dior, Michael Kors и так далее.

В дом известной украинской модели попала российская ракета (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская певица вспомнила о личном знакомстве с Путиным, его звонках и приглашениях. Исполнительница Камалия вспомнила старое знакомство с президентом РФ Путиным. Она рассказала, что впервые они встретились в столице Украины, затем певица получала личное приглашение от главы Кремля о выступлениях на некоторых мероприятиях. Эти воспоминания звезда обнародовала в социальных сетях.



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Источник: instagram.com/dear.ratner
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