Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО)

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился редкими архивными фотографиями со студенческих лет и рассказал о встрече сокурсников во Львове. Музыкант вернулся к стенам Львовского национального университета имени Ивана Франко, где учился на физическом факультете и получил образование в 1996 году.

Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

В социальных сетях Святослав Вакарчук опубликовал фотографии, сделанные около 30 лет назад, когда он был студентом. При этом он поделился воспоминаниями о встрече выпускников, которая, по его словам, стала одним из самых теплых событий последнего времени.

Святослав Вакарчук в наши дни. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук рассказал, что многих сокурсников не видел более 15 лет, а с некоторыми не встречался с самого выпуска. По его словам, за это время их судьбы сложились по-разному: кто-то стал преподавателем или профессором в зарубежных университетах, кто-то работает в школах и лицеях, а некоторые посвятили себя бизнесу или IT-сфере. Есть среди выпускников и те, кто служит в рядах украинского войска.

"Знаете, что больше всего утешило? То, что, несмотря на усталость и физическую, и моральную, каждый излучал надежду, что все будет хорошо. А еще – гордость и благодарность за то образование, которое получил. Я чувствовал все это воедино. И видел это в глазах моих друзей. Невероятный день", — заявил Вакарчук.

Святослав Вакарчук в студенческие годы. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук 30 лет тому назад. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Заметим, что в музыкальной карьере Святослав Вакарчук серьезно занимался наукой. После окончания университета он продолжил научную деятельность и впоследствии получил степень кандидата физико-математических наук.

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