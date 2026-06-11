Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО)

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Slava Kot
Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился редкими архивными фотографиями со студенческих лет и рассказал о встрече сокурсников во Львове. Музыкант вернулся к стенам Львовского национального университета имени Ивана Франко, где учился на физическом факультете и получил образование в 1996 году.
Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk
В социальных сетях Святослав Вакарчук опубликовал фотографии, сделанные около 30 лет назад, когда он был студентом. При этом он поделился воспоминаниями о встрече выпускников, которая, по его словам, стала одним из самых теплых событий последнего времени.
Святослав Вакарчук в наши дни. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk
Вакарчук рассказал, что многих сокурсников не видел более 15 лет, а с некоторыми не встречался с самого выпуска. По его словам, за это время их судьбы сложились по-разному: кто-то стал преподавателем или профессором в зарубежных университетах, кто-то работает в школах и лицеях, а некоторые посвятили себя бизнесу или IT-сфере. Есть среди выпускников и те, кто служит в рядах украинского войска.
Святослав Вакарчук в студенческие годы. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук 30 лет тому назад. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk
Заметим, что в музыкальной карьере Святослав Вакарчук серьезно занимался наукой. После окончания университета он продолжил научную деятельность и впоследствии получил степень кандидата физико-математических наук.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безугла напомнила, как Вакарчук обещал премию в 1 миллион российских рублей.
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