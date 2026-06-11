logo

BTC/USD

63063

ETH/USD

1658.15

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО)

Святослав Вакарчук опубликовал редкие фото 30-летней давности

11 июня 2026, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился редкими архивными фотографиями со студенческих лет и рассказал о встрече сокурсников во Львове. Музыкант вернулся к стенам Львовского национального университета имени Ивана Франко, где учился на физическом факультете и получил образование в 1996 году.

Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО)

Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

В социальных сетях Святослав Вакарчук опубликовал фотографии, сделанные около 30 лет назад, когда он был студентом. При этом он поделился воспоминаниями о встрече выпускников, которая, по его словам, стала одним из самых теплых событий последнего времени.

Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО) - фото 2

Святослав Вакарчук в наши дни. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук рассказал, что многих сокурсников не видел более 15 лет, а с некоторыми не встречался с самого выпуска. По его словам, за это время их судьбы сложились по-разному: кто-то стал преподавателем или профессором в зарубежных университетах, кто-то работает в школах и лицеях, а некоторые посвятили себя бизнесу или IT-сфере. Есть среди выпускников и те, кто служит в рядах украинского войска.

"Знаете, что больше всего утешило? То, что, несмотря на усталость и физическую, и моральную, каждый излучал надежду, что все будет хорошо. А еще – гордость и благодарность за то образование, которое получил. Я чувствовал все это воедино. И видел это в глазах моих друзей. Невероятный день", — заявил Вакарчук.

Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО) - фото 2

Святослав Вакарчук в студенческие годы. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО) - фото 2

Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук показал фото 30-летней давности: как выглядел студентом (ФОТО) - фото 2

Святослав Вакарчук 30 лет тому назад. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Заметим, что в музыкальной карьере Святослав Вакарчук серьезно занимался наукой. После окончания университета он продолжил научную деятельность и впоследствии получил степень кандидата физико-математических наук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безугла напомнила, как Вакарчук обещал премию в 1 миллион российских рублей.

Также "Комментарии" писали, что Даша Астафьева показала архивные фото: как раньше выглядела звезда Playboy.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости