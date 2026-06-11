Вакарчук показав фото 30-річної давнини: як виглядав студентом (ФОТО)

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився рідкісними архівними фотографіями зі студентських років та розповів про зустріч однокурсників у Львові. Музикант повернувся до стін Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався на фізичному факультеті та здобув освіту у 1996 році.

Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

У соціальних мережах Святослав Вакарчук опублікував фотографії, зроблені близько 30 років тому, коли він був студентом. Разом з цим він поділився спогадами про зустріч випускників, яка, за його словами, стала однією з найтепліших подій останнього часу.

Святослав Вакарчук у наші дні. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук розповів, що багатьох однокурсників не бачив понад 15 років, а з деякими не зустрічався від самого випуску. За його словами, за цей час їхні долі склалися по-різному: хтось став викладачем або професором у закордонних університетах, хтось працює у школах та ліцеях, а дехто присвятив себе бізнесу чи IT-сфері. Є серед випускників і ті, хто нині служить у лавах українського війська.

"Знаєте, що найбільше втішило? Те, що, незважаючи на втому, і фізичну, і моральну, кожен випромінював надію, що все буде добре. А ще — гордість і вдячність за ту освіту, яку отримав. Я відчував це все воєдино. І бачив це в очах моїх друзів. Неймовірний день", — заявив Вакарчук.

Святослав Вакарчук у студентські роки. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук 30 років тому. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

Зауважимо, що до музичної кар’єри Святослав Вакарчук серйозно займався наукою. Після завершення університету він продовжив наукову діяльність і згодом здобув ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мар'яна Безугла нагадала, як Вакарчук обіцяв премію в 1 мільйон російських рублів.

Також "Коментарі" писали, що Даша Астаф’єва показала архівні фото: як раніше виглядала зірка Playboy.