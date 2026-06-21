Вакарчук впервые за долгое время показал своих детей: редкие фото День отца

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в День отца 2026 поделился редким семейным моментом и впервые за долгое время показал своих детей, сына Ивана и дочь Соломию.

Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

Фотографию детей Вакарчук опубликовал в своем Instagram, сопроводив ее сообщением об отцовстве и ценности семьи.

"Я никогда не думал, что у меня будут самые лучшие дни на Земле. Вот когда они прекрасны просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Ивана и Соломейки… Родившись с разницей в год и два дня, они празднуют их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово "вместе" – это о них", – признался Вакарчук.

В сообщении музыкант также обратился к матери детей, продюсеру Евгении Яцуты, поблагодарив ее за поддержку и совместное воспитание. Вакарчук отметил, что счастье его детей является для него главной жизненной ценностью.

Святослав Вакарчук впервые показал своих детей за долгое время. Фото instagram/sviatoslav.vakarchuk

Следует отметить, что артист традиционно редко делится личными подробностями. Рождение сына Ивана в 2021 году и дочери Соломии в 2022 году Вакарчук долго не комментировал публично, сохраняя конфиденциальность семьи.

Святослав Вакарчук стал отцом впервые в июне 2021 года. Сына назвали Иваном – в честь отца музыканта. Матерью ребенка стала продюсер Евгения Яцута. В 2022 году в семье родилась дочь Соломия.

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