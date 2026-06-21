Вакарчук впервые за долгое время показал своих детей: редкие фото День отца

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Slava Kot
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в День отца 2026 поделился редким семейным моментом и впервые за долгое время показал своих детей, сына Ивана и дочь Соломию.
Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk
Фотографию детей Вакарчук опубликовал в своем Instagram, сопроводив ее сообщением об отцовстве и ценности семьи.
В сообщении музыкант также обратился к матери детей, продюсеру Евгении Яцуты, поблагодарив ее за поддержку и совместное воспитание. Вакарчук отметил, что счастье его детей является для него главной жизненной ценностью.
Святослав Вакарчук впервые показал своих детей за долгое время. Фото instagram/sviatoslav.vakarchuk
Следует отметить, что артист традиционно редко делится личными подробностями. Рождение сына Ивана в 2021 году и дочери Соломии в 2022 году Вакарчук долго не комментировал публично, сохраняя конфиденциальность семьи.
Святослав Вакарчук стал отцом впервые в июне 2021 года. Сына назвали Иваном – в честь отца музыканта. Матерью ребенка стала продюсер Евгения Яцута. В 2022 году в семье родилась дочь Соломия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вакарчук показал фото 30-летней давности. Как выглядел легендарный украинский певец, когда был студентом.
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