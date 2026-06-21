Вакарчук уперше за тривалий час показав своїх дітей: рідкісні фото на День батька

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у День батька 2026 року поділився рідкісним сімейним моментом та уперше за довгий час показав своїх дітей, сина Івана та доньку Соломію.

Святослав Вакарчук. Фото: instagram / sviatoslav.vakarchuk

Фотографію дітей Вакарчук опублікував у своєму Instagram, супроводивши її дописом про батьківство та цінність сім’ї.

"Я ніколи не думав, що у мене будуть найкращі дні на Землі. Ось коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Івана та Соломійки… Народившись з різницею в рік і два дні, вони завжди святкують їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово "разом" – це про них", – зізнався Вакарчук.

У дописі музикант також звернувся до матері дітей, продюсерки Євгенії Яцути, подякувавши їй за підтримку та спільне виховання. Вакарчук зазначив, що щастя його дітей є для нього головною життєвою цінністю.

Святослав Вакарчук вперше за довгий час показав своїх дітей. Фото instagram / sviatoslav.vakarchuk

Варто зазначити, що артист традиційно рідко ділиться особистими подробицями. Народження сина Івана у 2021 році та доньки Соломії у 2022-му Вакарчук тривалий час не коментував публічно, зберігаючи приватність родини.

Святослав Вакарчук став батьком уперше у червні 2021 року. Сина назвали Іваном — на честь батька музиканта. Матір’ю дитини стала продюсерка Євгенія Яцута. У 2022 році в сім’ї народилася донька Соломія.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Вакарчук показав фото 30-річної давнини. Як виглядав легендарний український співак, коли був студентом.

Також "Коментарі" писали, як народна депутатка Мар'яна Безугла нагадала, що Святослав Вакарчук обіцяв премію в 1 мільйон російських рублів.