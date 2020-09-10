Ван Дамм на съемках в Киеве получил травму и воспользовался услугами украинского врача

Всемирно известная кинозвезда Жан-Клод Ван Дамм живет и работает в Киеве уже целый месяц. А на днях ему понадобилась медицинская помощь. Об этом пишет "Страна".

Фото: instagram.com Натальи Криворот

Ван Дамм играет роль в совместном телепроекте Netflix и украинской компании Starmedia под названием "Последний наемник".

Съемки проходят в столице Украины. Жители города уже не раз видели Ван Дамма. Некоторые эпизоды снимали на Подоле, Шулявке, Лукьяновке. Жан-Клод в гриме, с наклеенными усами и в униформе французского спецназа играет престарелого Джеймса Бонда в комедийном боевике. А Киев по сценарию - это один из французских провинциальных городков. Известно, что, как и прежде, все трюки и экстремальные кадры киногерой и спортсмен исполняет сам, без дублеров и каскадеров.

На днях Ван Дамму напомнила о себе старая травма. Актеру предложили воспользоваться помощью доктора Олимпийской сборной Украины.

В свою очередь, доктор Наталия Криворот поделилась фотографией с кинозвездой и написала: "Сегодня я лечила Жан-Клода Вам Дамма, который кроме того, что актёр, сценарист, режиссёр, но и Чемпион Европы по каратэ, кикбоксер, бодибилдер. Он сказал, что ментально ощущает себя 20-летним, поэтому в фильмах сам делает все трюки, каждый день тренируется и растягивает свои коронные шпагаты". Криворот призналась, что ей удалось помочь звездного пациента.

Пока звезда трудится на съемочной площадке, его украинская подруга Алена Каверина, которая сопровождает Ван Дамма во всех поездках уже более 10 лет, релаксирует. Она была замечена в салонах красоты Киева, на пляже в Одессе, а также в родном Кривом Роге.

Сам Ван Дамм отдыхает тоже активно. Он летал над Днепром на вертолете, пересекал на катере Киевское море.

Отметим, что съемки киноленты в Киеве финишируют 25 сентября.

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