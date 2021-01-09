Вдова основателя Playboy пострадала во время пластической операции

Вдова богача Хью Хефнера, который основал журнал Playboy рассказала на своей странице в Инстаграме, что чуть не умерла во время своей последней пластической операции. Процедура состоялась еще 16 октября, однако только сейчас женщина пришла в себя и решилась рассказать подписчикам, что на самом деле случилось.

Кристал Хефнер пережила неудачную пластическую операцию. Фото: kpcdn.net

Осенью модель Кристал Хефнер решилась лечь под нож и сделать трансфер жира. Операция прошла неудачно. Модели делали переливание крови, поскольку она потеряла много своей.

Это не единственный случай в жизни Кристал, кого операция негативно сказалась на здоровье женщины. Пять лет назад вдове пришлось удалять имплантаты из груди, поскольку они растворялись и травили ее тело.

Эти жизненные ситуации помогли понять миссис Хефнер, что лучше и безопаснее — хранить свою естественную красоту. Сама она пообещала больше никогда не делать косметических операций и призвала девушек и женщин последовать ее примеру.

По словам Кристал Хефнер, современный мир ежедневно заставляет женщин думать, что они неидеальны. Поэтому в большинства появляются комплексы.

Напомним, что Кристалл — третья жена Хью Хефнера. Они поженились в 2012 году. На тот момент ей было 26 лет, ему — 86. После смерти Хью в возрасте 91 года, Кристал осталась без наследства богача. Однако она сохранила подарки мужчины — дом за пять миллионов долларов и драгоценности.

Ранее мы сообщали, что ученые рассказали, как сбросить вес во сне. Многие люди для того, чтобы сбросить лишний вес ограничивают себя в определенных продуктах питания и регулярно занимаются в фитнес-зале. Но японские ученые заявили, что сбросить лишний вес можно более гуманным способом. Каким именно, читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" рассказывал, что футболиста "Реал Мадрида" будут судить за секс-скандала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!