logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды
commentss НОВОСТИ Все новости

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

Смерть Брижит Бардо стала для нее освобождением.

9 января 2026, 23:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

28 декабря 2025 года скончалась легендарная французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо. Ей было 91 год. Прощание с иконой мирового кино состоялось 7 января 2026 в Сен-Тропе во Франции — там прошла религиозная служба и публичная церемония.

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

Смерть Брижит Бардо (фото из открытых источников)

В преддверии похорон вдовец актрисы Бернар д'Ормаль дал интервью Paris Match , в котором впервые раскрыл причину смерти звезды. По его словам, осенью 2025 года Бардо перенесла две сложные операции, связанные с онкологическим заболеванием. Именно рак в конце концов и унес ее жизни.

Бернар д'Ормаль рассказал, что Брижит Бардо ушла из жизни мирно – в собственной кровати. Ее последние слова были признанием в любви.

"Это был самый трогательный момент моей жизни из Брижит, потому что она нас покидала. Она сказала "пиу-пиу" — так она всегда выражала нежность. Я полуспал, потом сел и увидел, что она перестала дышать. В течение пятнадцати минут я видел, как исчезают ее страдания — она стала прекрасной", — цитирует вдовца Брижит Бардо издание The Sun .

Брижит Бардо оставила не только большое кинематографическое наследие, но и многолетнюю активную деятельность в защиту животных, которой она посвятила значительную часть своей жизни после завершения актерской карьеры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что французская киноикона Брижит Бардо , ушедшая из жизни в воскресенье, 28 декабря 2025 года, оставила после себя значительное финансовое состояние.

Как отмечает Daily Express, за годы карьеры и активной деятельности актриса смогла накопить от 65 до 100 миллионов долларов. Эти средства были получены благодаря ролям в кино, работе в модельном бизнесе, а также владению недвижимостью.

В 1960-х годах Брижит Бардо входила в число самых высокооплачиваемых актрис в мире. За участие в ленте "Вива Мария!" (1965) она получила гонорар в размере 350 000 долларов, что по современным подсчетам равняется примерно 3,66 миллиона. Значительную прибыль принесла и автобиографическая книга "Initiales BB" ("Инициалы Б.Б."), изданная в 1996 году, которая, по оценкам, добавила в ее состояние еще около 4 миллионов долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости