Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

Лиля Воробьева
28 декабря 2025 года скончалась легендарная французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо. Ей было 91 год. Прощание с иконой мирового кино состоялось 7 января 2026 в Сен-Тропе во Франции — там прошла религиозная служба и публичная церемония.
Смерть Брижит Бардо (фото из открытых источников)
В преддверии похорон вдовец актрисы Бернар д'Ормаль дал интервью Paris Match , в котором впервые раскрыл причину смерти звезды. По его словам, осенью 2025 года Бардо перенесла две сложные операции, связанные с онкологическим заболеванием. Именно рак в конце концов и унес ее жизни.
Бернар д'Ормаль рассказал, что Брижит Бардо ушла из жизни мирно – в собственной кровати. Ее последние слова были признанием в любви.
Брижит Бардо оставила не только большое кинематографическое наследие, но и многолетнюю активную деятельность в защиту животных, которой она посвятила значительную часть своей жизни после завершения актерской карьеры.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что французская киноикона Брижит Бардо , ушедшая из жизни в воскресенье, 28 декабря 2025 года, оставила после себя значительное финансовое состояние.
Как отмечает Daily Express, за годы карьеры и активной деятельности актриса смогла накопить от 65 до 100 миллионов долларов. Эти средства были получены благодаря ролям в кино, работе в модельном бизнесе, а также владению недвижимостью.
В 1960-х годах Брижит Бардо входила в число самых высокооплачиваемых актрис в мире. За участие в ленте "Вива Мария!" (1965) она получила гонорар в размере 350 000 долларов, что по современным подсчетам равняется примерно 3,66 миллиона. Значительную прибыль принесла и автобиографическая книга "Initiales BB" ("Инициалы Б.Б."), изданная в 1996 году, которая, по оценкам, добавила в ее состояние еще около 4 миллионов долларов.