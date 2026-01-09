Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

28 грудня 2025 року померла легендарна французька акторка й зоозахисниця Бріжіт Бардо. Їй було 91 рік. Прощання з іконою світового кіно відбулося 7 січня 2026 року в Сен-Тропе у Франції — там пройшла релігійна служба та публічна церемонія.

Смерть Бріжіт Бардо (фото з відкритих джерел)

Напередодні похорону вдівець акторки Бернар д’Ормаль дав інтерв’ю Paris Match, у якому вперше розкрив причину смерті зірки. За його словами, восени 2025 року Бардо перенесла дві складні операції, пов’язані з онкологічним захворюванням. Саме рак зрештою й забрав її життя.

Бернар д’Ормаль розповів, що Бріжіт Бардо пішла з життя мирно — у власному ліжку. Її останні слова були зізнанням у коханні.

"Це був найзворушливіший момент мого життя з Бріжіт, бо вона нас покидала. Вона сказала “піу-піу” — так вона завжди виражала ніжність. Я напівспав, потім сів і побачив, що вона перестала дихати. Протягом наступних п’ятнадцяти хвилин я бачив, як зникають її страждання — вона стала прекрасною", — цитує вдовця Бріжіт Бардо видання The Sun.

Бріжіт Бардо залишила по собі не лише велику кінематографічну спадщину, а й багаторічну активну діяльність на захист тварин, якій вона присвятила значну частину свого життя після завершення акторської кар’єри.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що французька кіноікона Бріжіт Бардо, яка пішла з життя у неділю, 28 грудня 2025 року, залишила по собі значні фінансові статки.

Як зазначає Daily Express, за роки кар’єри та активної діяльності актриса зуміла накопичити від 65 до 100 мільйонів доларів. Ці кошти були отримані завдяки ролям у кіно, роботі в модельному бізнесі, а також володінню нерухомістю.

У 1960-х роках Бріжіт Бардо входила до числа найбільш високооплачуваних актрис у світі. За участь у стрічці "Віва Марія!" (1965) вона отримала гонорар у розмірі 350 000 доларів, що за сучасними підрахунками дорівнює приблизно 3,66 мільйона. Значний прибуток принесла й автобіографічна книга "Initiales BB" ("Ініціали Б.Б."), видана у 1996 році, яка, за оцінками, додала до її статків ще близько 4 мільйонів доларів.

