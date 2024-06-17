Ведущий "Сніданок з 1 +1" готов к мобилизации

Руслан Сеничкин, ведущий Завтрака с 1 1, готов к мобилизации и активно решает вопросы военного учета. В недавнем интервью с Алиной Доротюк каждый откровенно рассказал о своей готовности вступивших в ряды ВСУ. Несмотря на отсутствие брони, телеведущий морально готов стать на защиту Родины и осознает необходимость военного обучения.

Ведущий Руслан Сеничкин без брони: как готовится к мобилизации

"У меня брони нет. Я сейчас занимаюсь вопросом учета, вопросом сбора документов, Я прописан в другом городе, здесь я проживаю. Мне нужно уладить эти вопросы. В случае чего – я готов", – рассказал ведущий в интервью Алине Доротюк.

Ведущий также признался, что в студенческие годы не проходил военные кафедры и не имеет никакого опыта. Однако он готов учиться.

"Я морально проработал, что я могу быть на войне в форме. У меня военного опыта нет. Я не проходил кафедру своего времени. От соответствующего воображения такого нет. Поэтому этому надо учиться. Если мобилизуют, то буду учиться", — поделился ведущий.





Это откровенное заявление Руслана Сеничкина вызвало значительный резонанс среди его поклонников и зрителей. Многие поддерживают ведущего в его решении и выражают уважение за его готовность защищать Родину.

Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский ведущий, а теперь и военнослужащий Геннадий Попенко высказал свое мнение по поводу мобилизации и роли публичных лиц в военное время. Попенко подчеркнул, что защита страны – это обязанность каждого гражданина.

Напомним, что украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТиКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он был в небольшом поселке.