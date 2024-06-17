Ведущий "Сніданок з 1 +1" готов к мобилизации

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Черновалова Кристина
Руслан Сеничкин, ведущий Завтрака с 1 1, готов к мобилизации и активно решает вопросы военного учета. В недавнем интервью с Алиной Доротюк каждый откровенно рассказал о своей готовности вступивших в ряды ВСУ. Несмотря на отсутствие брони, телеведущий морально готов стать на защиту Родины и осознает необходимость военного обучения.
Ведущий Руслан Сеничкин без брони: как готовится к мобилизации
Ведущий также признался, что в студенческие годы не проходил военные кафедры и не имеет никакого опыта. Однако он готов учиться.
Это откровенное заявление Руслана Сеничкина вызвало значительный резонанс среди его поклонников и зрителей. Многие поддерживают ведущего в его решении и выражают уважение за его готовность защищать Родину.
Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский ведущий, а теперь и военнослужащий Геннадий Попенко высказал свое мнение по поводу мобилизации и роли публичных лиц в военное время. Попенко подчеркнул, что защита страны – это обязанность каждого гражданина.
Напомним, что украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТиКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он был в небольшом поселке.
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