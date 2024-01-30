"Вела себя агрессивно": известную певицу заметили пьяной после концерта (ВИДЕО)

Известная певица, участвовавшая в "Голосе страны" и "Танцах со звездами", Lida Lee (настоящее имя – Лидия Скорубская) весной 2023 года прекратила длительный роман. По нескольким причинам расставания она называет отсутствие логического продолжения отношений — девушка ждала предложение руки и сердца, но экс-возлюбленный так и не навешился на этот шаг.

Певица Lida Lee (фото из открытых источников)

С тех пор певица на публике сообщает, что нет ничего против одиночества, но это оказалось совсем не так. Недавно в издание Униан попал видеоролик, снявший кто-то из зрителей после окончания концерта Лиды Ли в одном развлекательном заведении.



На видео артистка пристроилась за барной стойкой и употребляет алкогольные напитки. Само поведение Скорубской намекает на ее сильное опьянение.



Как информирует инсайдер, в последние месяцы алкоголь – самый частый из способов для Лиды Ли, чтобы снизить эмоциональное напряжение. Стресс певица испытывает на фоне проблем в личной жизни. "Какое было удивление увидеть Лиду Ли в нетрезвом состоянии, пила из бутылки, прямо из горла, вела себя немного агрессивно. Она сорвалась, жестко сидит на алкоголе, напиваясь после выступления", — подтверждает источник.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная Лолита опозорилась прямо на сцене. Сейчас еще одна предательница своей страны Лолита Милявская откровенно рассказывает, как она опозорилась, держа в руках микрофон. Исполнительница откровенно говорит, что участвовала в концертах, после того как хорошо выпила.



Как рассказывает Лолита, когда она была молодой, то любила "выпить и погулять". Было даже так в то время, что молодая певица несколько раз взяла в руки микрофон и пошла пьяной к зрителям. Такие отвратительные ужасные вещи случались тогда с ней.





