Верка Сердючка разозлила россиян своим выступлением на фестивале в Юрмале

Исполнитель из Украины Андрей Данилко, более известный фанатам под псевдонимом Верки Сердючки, побывал на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где исполнил свой главный хит "Dancing Lasha Tumbai", но он несколько изменил песню.

Верка Сердючка (фото из открытых источников)

На сцену Верка Сердючка вышла в традиционной уже вышиванке и со звездой на голове, а ее "мама" Инна Билоконь сверкала в украинском наряде. Шоу-балет зажигал вместе с певцами на сцене под мелодию разрывного хита, припев которого имеет известные слова "Раша, гудбай".

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К слову, хит украинского певца очень разозлил россиян. Когда проводили конкурс Евровидения в 2007 году, и Верка Сердючка пела "Dancing Lasha Tumbai" им послышалось "Russia, goodbye", сейчас они снова слышали слова, которые им не нравятся.

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Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Андрей Данилко признался, поедет ли еще когда -нибудь на Евровидение. Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки и в 2007 году выступавший за Украину на Евровидении, рассказал, хочет ли участвовать в творческом испытании.

Как отметил Андрей Данилко, ему предлагали принимать участие в конкурсе во второй раз. Но звезда об этом сейчас не желает говорить. Исполнитель мотивирует это тем, что подготовка к этому конкурсу занимает много сил.

Данилко вспомнил, как в 2007 году разразился большой скандал после его песни Dancing Lasha Tumbai. Россияне утверждали, что здесь Сердючка говорит "Гудбай" именно их стране, по этому было много споров.