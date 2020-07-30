Верность и поддержка сквозь годы: известные украинцы поделились примерами настоящей дружбы

Коллаж: Д. Романюк/comments.ua

Сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Издание "Комментарии" попросило украинских знаменитостей поделиться историями о дружбе, а также оценить известную фразу, что дружба (просто дружба) между мужчиной и женщиной невозможна…

Марина Кухар, ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина"

– Есть у меня одна подруга, она практически как сестра по духу. Когда-то мы с ней и нашими сыновьями "сбежали" от зимы в Египет. На отдыхе мы все время ездили на экскурсии, что-то новое для себя открывали. И даже попробовали дайвинг, которым я никогда не занималась до того. Я первый раз приехала в ту страну и плохо разбиралась в том, какие опасности подстерегают отдыхающего в плане услуг, которые предлагают местные компании в сфере развлечений. Они рассказывали, что дайвинг – это легкое дело, и что ничего сложного в нем нет, что все безопасно.

И поплыли мы с 10-летним сыном корабликом к ближайшему коралловому архипелагу. С нами было много отдыхающих. Я должна была вместе с ребенком нырять вблизи того архипелага, чтобы увидеть всю подводную красоту.

Но была одна проблема. Поскольку я тогда весила всего 40 килограммов, мне долго не могли подобрать костюм. Поэтому наше ныряние все время откладывалось.

В конце концов, мы дождались очереди, и были четвертыми у нашего инструктора. В этот момент начался шторм. Так как мы легкие, он нас долго не мог "притопить". Нас волнами начало относить в море, и мы были довольно далеко от корабля. Но шторм все-таки сделал свое дело, притопив нас. Мне было очень трудно дышать. Когда мы вынырнули на поверхность, у меня и сына взлетели ласты, мы оказались с грузом на себе далеко от корабля среди моря. Ситуация была, мягко говоря, критичная.

Моя верная подруга "поставила на уши" капитана корабля, инструкторов по дайвингу и заставляла их подплыть ближе, чтобы нас забрать. Эта история могла быть намного короче, но она сейчас продолжается. Благодаря Ирине наша жизнь была спасена.

Что касается того, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной… Я в это не верю. Ее, наверное, не бывает. Всегда кто-то заинтересован с точки зрения пола. Как бы себя не обманывала одна сторона или другая – так не бывает.

Анастасия Даугуле, ведущая программы "Утро с Интером"

– Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Да. В одном случае. Если мужчина и женщина были до этого в романтических отношениях. На такой основе может возникнуть отличная дружба.

Во всех иных вариантах о чистой дружбе говорить не приходится. Всегда присутствует подтекст. Он может быть тщательно замаскирован, вежливо припудрен, но он всегда есть. Дружба между мужчиной и женщиной балансирует на грани возможного романа.

Алексей Кузнецов, победитель первого сезона талант-шоу Х-Фактор, оперный певец, тенор

– В моей жизни, слава Господу, есть настоящие друзья. Это счастье – иметь таких людей рядом. Мужская дружба – это братство. Доверие, поддержка друг друга в любой ситуации, уважение.

Дружба между мужчиной и женщиной невозможна? На мой взгляд – это стереотип... При этом длительные дружеские отношения между мужчиной и женщиной могут перерасти во что-то большее, чем дружба. Мы изучаем друг друга. Это в нашей природе.

Михаил Агранат, капитан блиставшей в 90-х команды КВН "ДПИ" (Донецкий политехнический институт"), президент Всеукраинской молодежной Ассоциации "КВН Украины"

– Я вам расскажу о КВНовской дружбе.

Было это в 1994 году. На первый фестиваль Ассоциации "КВН Украины" ехала команда из Ужгорода "Закарпатские егеря". В подарок организаторам фестиваля они везли небольшой бочонок закарпатского вина урожая 1961 года, года рождения КВН.

Еще один бочонок, но более молодого вина они взяли с собой, чтобы дорога была не очень утомительной.

Поезд приехал во Львов, где у ребят была пересадка на поезд "Львов - Одесса". Проводник вагона, в котором они ехали, увидел, что ребята забыли в купе бочонок вина и слышал их разговоры о КВНе. Ну и рассказал начальнику поезда о том, что группа ребят из Ужгорода, громко обсуждающая КВНовские проблемы, забыла бочонок закарпатского вина, который они везли в качестве подарка на фестиваль.

Начальник поезда отнес бочонок начальнику львовского вокзала. Тот взял бочонок и сказал: "Сам я не кавээнщик, но завтра придет мой заместитель, который когда-то играл в КВН".

На следующий день пришел заместитель и сказал: "Завтра на поезде "Львов-Одесса" едет начальник поезда – бывший кавээнщик, он и отвезет этот подарок в "столицу юмора". И повез.

В Одессе начальник поезда подошел к таксистам и спросил, не знает ли, кто-нибудь, где в Одессе проходит фестиваль КВН? От группы привокзальных таксистов отделился один и сказал: "Я не знаю, но в моем доме живет капитан "Одесских джентльменов" Святослав Пелишенко".

Святослав Пелишенко не знал о последних КВНовских новостях города и Украины, но при помощи телефона навел справки…

А в это время в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" "Закарпатские Егеря" решили, что пришел час для подарка. Естественно, поиски никаких результатов не дали. И когда от разочарования у них опустились руки, в двери комнаты постучал одесский таксист с бочонком в руках и спросил: "А это не вы забыли на перроне львовского вокзала бочонок вина?". Вот такая она – КВНовская дружба!

Напомним, ранее украинские телеведущие рассказали о самом необычном поцелуе.

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