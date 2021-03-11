«ВИА Гра» рассказала, есть ли в контракте запрет на беременность



















Недавно в популярной украинской группе "ВИА Гра" обновился состав и девушки признались, какие условия прописаны у них в контракте с Константином Меладзе.

ВИА Гра (фото из открытых источников)

Участницы стали гостьями передачи "Слава +", которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, где рассказали о работе с Константином Меладзе и условиях контракта с музыкальным продюсером. Известно, что новые участницы подписали контракт на 5 лет и в нем практически нет никаких запретов, в частности на беременность.

Ксения Попова рассказала о том, что Константин никого насильно не держит и девушка может разорвать с ним контракт, не дожидаясь истечения 5-летнего срока. Также, если она забеременеет, то никто ее не будет отправлять на аборт, можно прийти и просто сказать, что сложилась такая ситуация.

"Никто тебя не заставит прерывать этот процесс. Есть только твоё желание…Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай", — отметила блондинка.

Вторая участницы София Тарасова отметила, что была удивлена, прочитав контракт с музыкальным продюсером, так как в нем не было никаких серьезных запретов. Девушка отметила, что знает о контрактах многих украинских артистов и у них много ограничений, например, нельзя кататься на лыжах и роликах, нельзя водить машину, потому что можно травмироваться. Но участницам "ВИА Гры" подобных запретов не устанавливают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2020 года Константин Меладзе в программе "Вечерний Ургант" представил новых участниц поп-группы "ВИА Гра". Музыкальный продюсер отметил, когда в группу приходят новые девушки — это самый интересный период, потому что он вдохновляется и пишет "взрывные" хиты.

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