logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.03.2021

BTC/USD

57499.00

ETH/USD

1813.39

LTC/USD

201.44

НБУ 11.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона «ВИА Гра» рассказала, есть ли в контракте запрет на беременность
commentss НОВОСТИ Все новости

«ВИА Гра» рассказала, есть ли в контракте запрет на беременность

Участницы "ВИА Гры" раскрыли условия контракта

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий








Недавно в популярной украинской группе "ВИА Гра" обновился состав и девушки признались, какие условия прописаны у них в контракте с Константином Меладзе. 

«ВИА Гра» рассказала, есть ли в контракте запрет на беременность

ВИА Гра (фото из открытых источников)

Участницы стали гостьями передачи "Слава +", которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, где рассказали о работе с Константином Меладзе и условиях контракта с музыкальным продюсером. Известно, что новые участницы подписали контракт на 5 лет и в нем практически нет никаких запретов, в частности на беременность.

Ксения Попова рассказала о том, что Константин никого насильно не держит и девушка может разорвать с ним контракт, не дожидаясь истечения 5-летнего срока. Также, если она забеременеет, то никто ее не будет отправлять на аборт, можно прийти и просто сказать, что сложилась такая ситуация.

"Никто тебя не заставит прерывать этот процесс. Есть только твоё желание…Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай", — отметила блондинка.

Вторая участницы София Тарасова отметила, что была удивлена, прочитав контракт с музыкальным продюсером, так как в нем не было никаких серьезных запретов. Девушка отметила, что знает о контрактах многих украинских артистов и у них много ограничений, например, нельзя кататься на лыжах и роликах, нельзя водить машину, потому что можно травмироваться. Но участницам "ВИА Гры" подобных запретов не устанавливают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2020 года Константин Меладзе в программе "Вечерний Ургант" представил новых участниц поп-группы "ВИА Гра". Музыкальный продюсер отметил, когда в группу приходят новые девушки — это самый интересный период, потому что он вдохновляется и пишет "взрывные" хиты. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ