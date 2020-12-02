"Вирус никому не страшен": Киркоров громко отметил 9-летие своей дочери

Король российской эстрады устроил для дочери сюрприз в честь дня рождения.

Филипп Киркоров. Фото: muz-tv.ru

Так, вчера Алле-Виктории исполнилось 9 лет. И Киркоров решил не лишать дочери праздника, поэтому тщательно подготовился и пригласил близких друзей и многих звезд, которые пришли со своими детьми.

Артист на своей странице в социальных сетях опубликовал серию праздничных снимков. Можно заметить, что ни на ком из гостей нет защитной маски. А все потому, что у всех присутствующих была особенная защита, как объяснил сам Филипп.

"Вирус никому не страшен, когда у нас такая защита есть. Это наша любовь и наши отношения. И поверьте, вас здесь сегодня немного. Но вы самые дорогие для меня люди", — признался он.

"Зиму встретили! День рождения @allavictoriyakirkorova отметили! Пусть у каждой семьи будут семейные традиции, которые хранят самые душевные моменты. Спасибо всем моим друзьям, которые разделили со мной наш праздник!", — написал Киркоров на следующий день после праздника.

Стоит также отметить, что звездные коллеги продолжают поздравлять Аллу-Викторию в комментариях под постом.

"Спасибо за душевный вечер! Обожаю", — написала inamikhaylova. "С днём рождения @allavictoriyakirkorova ! Пусть все сбудется в ее жизни, что она задумала. Очень жалко, что вчера не смогла разделить ваш праздник. Мысленно была с вами", — пишет djkatyaguseva.

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