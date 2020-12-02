"Вирус никому не страшен": Киркоров громко отметил 9-летие своей дочери

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Любовь Блажко
Король российской эстрады устроил для дочери сюрприз в честь дня рождения.
Филипп Киркоров. Фото: muz-tv.ru
Так, вчера Алле-Виктории исполнилось 9 лет. И Киркоров решил не лишать дочери праздника, поэтому тщательно подготовился и пригласил близких друзей и многих звезд, которые пришли со своими детьми.
Артист на своей странице в социальных сетях опубликовал серию праздничных снимков. Можно заметить, что ни на ком из гостей нет защитной маски. А все потому, что у всех присутствующих была особенная защита, как объяснил сам Филипп.
Стоит также отметить, что звездные коллеги продолжают поздравлять Аллу-Викторию в комментариях под постом.
"Спасибо за душевный вечер! Обожаю", — написала inamikhaylova.
"С днём рождения @allavictoriyakirkorova ! Пусть все сбудется в ее жизни, что она задумала. Очень жалко, что вчера не смогла разделить ваш праздник. Мысленно была с вами", — пишет djkatyaguseva.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Максим Галкин показал, каким был в молодости. Известный российский комик приятно удивил своих поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях снимки из далекого детства.
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