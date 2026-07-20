Влад Яма из США двумя словами отреагировал на удар РФ по Украине

Украинский хореограф Влад Яма, после начала полномасштабного вторжения уехавший в США, отреагировал на один из самых масштабных российских ударов по Киеву. Артист опубликовал в Instagram Stories видео с последствиями атаки, где ограничился двумя словами.

Влад Яма. Фото из открытых источников

Влад Яма распространил видео, где видны разрушения после российского ракетного удара по столице. К видео он добавил краткую надпись.

"Искренние соболезнования!", — говорится в сообщении Ямы.

Фраза была размещена в правом нижнем углу сториз, где ее почти полностью перекрывают элементы интерфейса Instagram. Поэтому пользователи не сразу могли заметить текст. Никаких дополнительных комментариев об обстреле Киева или собственной оценке событий хореограф не оставил.

Влад Яма отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Это уже не первый случай, когда Влад Яма реагирует на российские атаки краткими фразами. После массированного удара по Киеву в ночь на 2 июня он также опубликовал видео последствий обстрела, сопровождая его словами: "Й*б*на русня". Как и в этот раз, надпись была размещена в нижней части экрана, из-за чего частично перекрывалась элементами соцсети.

После выезда из Украины в первый день полномасштабной войны Влад Яма проживает в Майами. Там он занимается танцевальной деятельностью, работает диджеем и принимает участие в развлекательных мероприятиях.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия нанесла один из самых мощных баллистических ударов по Киеву за время полномасштабной войны. По предварительным данным, оккупанты применили более 40 ракет различных типов, в частности баллистические ракеты "Искандер-М", "Циркон" и С-400.